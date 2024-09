Southampton - Manchester United: TV uitzending, online livestream, aanvangstijdstip en recente vorm van beide teams

Een overzicht waar je het duel tussen Southampton en Manchester United kunt kijken, met daarnaast het laatste teamnieuws

Het seizoen is nog maar net begonnen of de positie van Erik ten Hag bij Manchester United staat al weer lichtjes onder druk.

Na een minieme 1-0 overwinning op Fulham werd er vervolgens verloren van Brighton, alvorens het Liverpool van Arne Slot de aartsrivaal een flinke tik uitdeelde door royaal te winnen op Old Trafford.

De uitwedstrijd tegen Southampton is dan ook een beetje een must-win voor Ten Hag en de voormalig trainer van Ajax zal er op gebrand zijn United naar zijn tweede zege van het Premier League seizoen te leiden.

Voetbalzone geeft je hier het ultieme overzicht van alles wat je moet weten over de wedstrijd, inclusief alle informatie over TV uitzendingen en online streams.

A anvangstijdstip Southampton - Manchester United

Datum: 14 september 2024 Aftrap: 13:30 uur Locatie: St. Mary's Stadium

Uitzending Southampton - Manchester United: TV kanaal en online livestream s

De Premier League clash is te zien op Viaplay en te vinden op kanaal 154 bij Ziggo of via de Viaplay app in de KPN TV+ Box.

Liever online kijken? Dat kan! Je kan de wedstrijd hier volgen in de livestream van Viaplay.

Team nieuws & selecties

Blessures en schorsingen Southampton

De Saints moeten het nog doen zonder de geblesseerde Kamaldeen Sulemana en Gavin Bazunu, maar beschikken verder over een volledig fitte selectie.

Selectie Southampton

Positie Spelers Keepers: Ramsdale, Lumley, McCarthy, Bazunu Verdedigers: Harwood-Bellis, Bella-Kotchap, Bednarek, Edwards, Wood, Stephens, Larios, Manning, Taylor, Walker-Peters, Sugawara, Bree Middenvelders: Ugochukwu, Lallana, Downes, Mateus Fernandes, Aribo, Smallbone Aanvallers: Sulemana, Cornet, Fraser, Amo-Ameyaw, Dibling, Armstrong, Archer, Onuachu, Brereton Diaz, Stewart

Blessures en schorsingen Manchester United

Het seizoen is pas een paar weken echt begonnen en Ten Hag heeft nu al de nodige blessurezorgen.

Zo is nieuwe aankoop Leny Yoro voorlopig niet beschikbaar en zijn ook Tyrell Malacia, Luke Shaw en Victor Lindelof er nog altijd niet bij.

Op het middenveld is Mason Mount nog niet beschikbaar, terwijl Rasmus Hojlund voorin ontbreekt.

Selectie Man Utd 2024-25

Positie Spelers Keepers: Onana, Bayindir, Heaton Verdedigers: Lindelof, Maguire, Lisandro Martinez, Malacia, Yoro, Diogo Dalot, Shaw, De Ligt, Evans, Mazraoui Middenvelders: Mount, Bruno Fernandes, Eriksen, Casemiro, Mainoo, Gore, Ugarte Aanvallers: Hojlund, Rashford, Zirkzee, Amad, Garnacho, Antony,

Recente vorm Southampton

Datum Wedstrijden Competitie 31 augustus 2024 Brentford 3-1 Southampton Premier League 28 augustus 2024 Cardiff City 3-5 Southampton Capital One Cup 24 augustus 2024 Southampton 0-1 Nottingham Forest Premier League

Recente vorm Manchester United

Datum Wedstrijden Competitie 1 september 2024 Manchester United 0-3 Liverpool Premier League 24 augustus 2024 Brighton 2-1 Manchester United Premier League 16 augustus 2024 Manchester United 1-0 Fulham Premier League

