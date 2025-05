Van der Gijp: 'Hij is te veel in zichzelf gaan geloven... dat komt door Johan Derksen'

De wedstrijd tussen Go Ahead Eagles en AZ (0-3) was de meest spraakmakende uit het Eredivisie-weekend. Ook in de podcast KieftJansenEgmondGijp gaat het volop over de beladen kraker, die compleet uit de hand liep. René van der Gijp wijst een van de 'daders' daarvoor terecht.

In de slotfase van het duel tussen Go Ahead Eagles en AZ ging Wouter Goes in blessuretijd fors in op Enric Llansana met een onbesuisde sliding. AZ leidde op dat moment al met 0-3, maar desondanks besloot de jonge verdediger tot een harde ingreep. Scheidsrechter Bas Nijhuis twijfelde geen moment en trok direct rood.

Van der Gijp vindt dat geen goede beslissing. "Het is een harde overtreding en misschien een wat onnodige overtreding in de 93ste minuut, maar geel was meer dan voldoende geweest. De manier waarop hij het deed kon hij hem niet blesseren."

Wim Kieft gaat daar volledig in mee: "Geel was goed geweest", aldus de oud-spits. "En Bas, die altijd zo coulant is, had ook kunnen denken: dit is niet puur rood. Ik neem die jongen een beetje in bescherming."

Kieft vindt dat Nijhuis te veel 'in zichzelf is gaan geloven'. De oud-aanvaller vertelt een exemplarische anekdote: "Ik moest een keer met Bas wat doen bij een amateurclub in zijn regio... Op een gegeven moment is het pauze en ik zie Bas languit op de bank liggen, met allemaal dames eromheen, voor een foto... Dan denk je echt dat het lekker gaat, en dat valt ook allemaal wel weer mee, of niet?"

Van der Gijp vindt dat Nijhuis er 'een wedstrijd voor zichzelf' van aan het maken is. "Die gaat naar FC Utrecht - Ajax, waarvan iedereen de hele week zegt: 'Moeilijke wedstrijd, altijd beladen!' Bas denkt dan: ik ga geen gele kaarten geven en zo weinig mogelijk fluiten. In het begin moet hij eigenlijk geel geven aan Brobbey, maar hij doet het niet. Dan ontspoort het een beetje, want bij de tweede overtreding denkt hij: hier kan ik geen geel voor geven..."

"Hij maakt het zichzelf moeilijk", aldus Van der Gijp. "Hij is er toch in gaan geloven, van: ik moet de wedstrijd de wedstrijd laten worden."

Volgens Van der Gijp heeft dat ook te maken met de complimenten die Nijhuis regelmatig krijgt aan tafel bij Vandaag Inside. "Dan heb je Johan Derksen die elke keer zegt: 'Bas, dat jij nog niet alles fluit op dit moment, inclusief interlands en andere sporten, dat is onbegrijpelijk'", grinnikt Van der Gijp.