Ziggo-analisten zijn het unaniem eens over rode kaart Wouter Goes

Bij Rondo op Ziggo Sport wordt uiteraard de rode kaart van AZ-verdediger Wouter Goes besproken. De analisten geven hun mening over de actie van de jeugdinternational en of zij deze wel of niet als een rode kaart beschouwen.

Alex Pastoor trapt af: “Elk woord dat aan Goes gespendeerd wordt vind ik er één te veel. Dit is een jongen met heel veel potentie. Zodra hij in zijn neus peutert zitten alle praatprogramma’s vol. Dit moeten we gewoon laten gaan en niet zo in de belangstelling zetten”, stelt de assistent-bondscoach van Indonesië.

Theo Janssen is het eens met zijn collega: “We hebben verdedigers zoals Materazzi en Pepe gehad waarbij we dat geweldig vonden. Daar zeiden we van: die mentaliteit hebben we ook nodig in Nederland. Als een spits scoort en juicht zijn we allemaal blij, maar als een verdediger een goede tackle maakt en juicht zoals Goes dan vinden we dat heel vreemd. De maniertjes daaromheen zijn wel irritant. Verder moeten we hem gewoon met rust laten, want die jongen heeft heel veel potentie. Volgens mij heeft hij inmiddels ook mentale hulp.”

Wat betreft mentale begeleiding zit Goes volgens Ronald Waterreus bij AZ op de juiste plek. “Hij kan bij geen betere club dan AZ zitten, vanwege de begeleiding die hij hopelijk krijgt. Maar dan mag zijn trainer na de wedstrijd ook wel eens zeggen dat hij dit soort gedrag niet wil zien. Wij hoeven er niet teveel over te praten, maar zij moeten er intern wel aandacht aan besteden want anders wordt het wel een probleem”, is de oud-keeper van mening.

Waterreus vindt het opvallend dat uitgerekend Bas Nijhuis besloot om een rode prent uit te delen aan de AZ-verdediger. “De voorgeschiedenis speelt hier ook mee, want juist deze scheidsrechter geeft hier normaal geel voor. Ik heb wel af en toe de indruk dat ik naar een act zit te kijken.”

Pastoor neemt het vervolgens op voor Goes: “Dit hoort toch ook een beetje bij het volwassen worden? Je maakt in het begin van je carrière allemaal fouten. Dat zijn kinderziektes en dat gaat er vanzelf uit. Je kan in Nederland op een houthakkershand tellen wie er echt kan verdedigen.”

“De meeste kunnen fantastisch voetballen en aanvallen, maar verdedigend ziet het er niet uit. Hancko kan goed verdedigen. Trauner kan positioneel goed verdedigen, maar is niet zo sterk in de één tegen één. De backs kunnen allemaal niet verdedigen…”, beweert Pastoor.

Janssen denkt de reden te weten achter het opvallende gedrag van de jongeling: “Ik denk dat Goes in de opleiding te horen heeft gekregen: geweldig wat je doet, je bent echt een winnaar. Daardoor is hij dat nog meer overdreven gaan doen waardoor hij daarin doorslaat soms. Daar moet hij een klein beetje in gecorrigeerd worden. Laten we vooral de positieve dingen benoemen, want het is echt een goede verdediger”, sluit de analist af.