'Arne Slot ziet nieuwe Toni Kroos, die voor 60 miljoen euro naar Liverpool kan komen'

Liverpool heeft serieuze belangstelling voor Angelo Stiller (24), zo meldt de lokale Stuttgarter Nachrichten. Manager Arne Slot wil de Duitse middenvelder komende zomer naar Anfield halen.

Stiller, viervoudig international van Duitsland, is een linksbenige controleur. The Reds zien in de steunpilaar van VfB Stuttgart een belangrijke bouwsteen voor de komende jaren.

De verwachting is dat Liverpool diep in de buidel moet tasten om Stiller los te weken. Afgelopen winter verlengde hij zijn contract in Stuttgart tot medio 2028.

Waar Stiller volgens Transfermarkt zo’n 38 miljoen euro waard is, denkt men in Duitsland dat Stuttgart nog hoger in de boom zal zitten. Journalist Heiko Hinrichsen schrijft dat de huidige vraagprijs liefst 60 miljoen euro is.

De in München geboren Stiller wordt in zijn geboorteland regelmatig vergeleken met Toni Kroos, de voormalig superster van Bayern München en Real Madrid. Zelf is hij ook een jeugdproduct van Der Rekordmeister.

Stiller maakte zijn debuut in de hoofdmacht van Bayern, maar belandde via TSG Hoffenheim uiteindelijk bij Stuttgart.

Inmiddels staat de teller op 79 wedstrijden namens de Duitse middenmoter. Daarin was Stiller goed voor 5 doelpunten en 15 assists.