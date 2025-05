Het tijdperk van Carlo Ancelotti bij Real Madrid komt alsnog ten einde. De Italiaanse succestrainer heeft een mondeling akkoord bereikt met de clubleiding over de voorwaarden van zijn vertrek, zo meldt The Athletic. De weg ligt nu open voor zijn overstap naar het Braziliaanse nationale elftal.

Hoewel de officiële aankondiging nog moet volgen, is de verwachting dat die niet lang meer op zich laat wachten – mogelijk zelfs direct na El Clásico in LaLiga van aankomende zondag. Het wordt een pikant afscheid, want Real Madrid ontvangt rivaal Barcelona in wat voor Ancelotti zijn laatste Clásico in het Santiago Bernabéu zou kunnen worden.

De 65-jarige Ancelotti is al langere tijd de droomkandidaat van de Braziliaanse bond. De Italiaan was al akkoord om de bondscoach van Brazilië te worden. Toch liep de deal toen nog vertraging op, omdat eerst een akkoord met Real Madrid noodzakelijk was.

Nu die hobbel genomen is, wordt zijn aanstelling bij de Seleção binnen afzienbare tijd verwacht. Ancelotti moet op tijd instappen voor de WK-kwalificatieduels in juni tegen Ecuador en Paraguay.

Ancelotti, die in december 2023 nog zijn contract bij Real Madrid verlengde tot medio 2026, stond op een kruispunt. Ondanks concrete interesse uit Saoedi-Arabië en de mogelijkheid om bij Real in een andere rol actief te blijven, koos hij voor een nieuw sportief avontuur. Zijn tweede termijn bij Real Madrid leverde onder meer twee LaLiga-titels en een nieuwe Champions League-trofee op, waarmee hij zich kroonde tot de meest succesvolle coach in de clubgeschiedenis met vijftien prijzen in totaal.

Toch kent zijn laatste seizoen een bitter randje. De Koninklijke werd in de Champions League uitgeschakeld door Arsenal, verloor de Copa del Rey-finale van Barça en staat met vier duels te gaan vier punten achter op de ploeg van Hansi Flick in de competitie.

Intern kijkt Real naar Santiago Solari als mogelijke opvolger, maar Xabi Alonso – momenteel actief bij Bayer Leverkusen – is topfavoriet. Ook clubiconen Raúl en Álvaro Arbeloa worden genoemd, mogelijk in een rol als assistent.