Cristiano Ronaldo haalt weer uit naar Erik ten Hag: ‘Dat kun je niet zeggen’

Cristiano Ronaldo en Erik ten Hag kunnen nog steeds niet met elkaar door één deur, zo blijkt uit nieuwe uitspraken die de Portugese superster heeft gedaan in gesprek met voormalig teamgenoot en televisiepersoonlijkheid Rio Ferdinand. Ronaldo verwijt de Nederlandse manager onder meer een gebrek aan ambitie te hebben.

Via zijn eigen kanalen deelt Ronaldo zijn eerste grote interview na het afgelopen EK in Duitsland. Zijn goede vriend Ferdinand stelt hem vragen over verschillende onderwerpen. Ook Ronaldo's oude trainer Ten Hag komt ter sprake.

Ronaldo sprak met Ferdinand onder meer over zijn terugkeer in Manchester. “Toen ik terugkeerde bij United was ik erg blij. Ik was nog steeds een van de beste doelpuntenmakers. Ik deed ongelooflijke dingen met de club. Op mijn 37ste eindigde ik op de derde plaats op de topscorerslijst van de Premier League. In de groepsfase van de Champions League scoorde ik in iedere wedstrijd.”

Ronaldo, die na onenigheid met Ten Hag vertrok bij United, is nog altijd kritisch op de Nederlander. “Hij is de trainer van Manchester United. Dan kun je niet zeggen dat je niet mee gaat doen om de Premier League en Champions League… Je moet op zijn minst zeggen dat je het gaat proberen. Je moet het proberen!”

De Portugees denkt niet dat Ten Hag de kwaliteiten heeft om United er bovenop te helpen. “Als Ten Hag luistert naar Ruud van Nistelrooij, kan hij misschien helpen. Hij kent de club het best en de club moet luisteren naar mannen die succesvol waren. Mannen als Rio, Roy Keane, Paul Scholes, Gary Neville en Sir Alex Ferguson.”

“Je kan een club niet opbouwen zonder kennis van zaken”, doelt Ronaldo opnieuw op Ten Hag. In een eerder interview met Piers Morgan gaf de 212-voudig international al aan geen respect te hebben voor zijn oude trainer.

In het interview zegt Ronaldo dat hij nog altijd houdt van Manchester United. Ook zou hij de club het beste wensen. In totaal speelde de aanvaller van Al-Nassr liefst 346 officiële wedstrijden namens Manchester United, waarin hij goed was voor 145 doelpunten en 64 assists.