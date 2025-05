Raphinha 'erg geraakt' door handelwijze van Hansi Flick bij FC Barcelona: 'Hij zei: 'Geen probleem, je kan gaan''

Raphinha is onder de indruk van Hansi Flick. De 28-jarige buitenspeler van FC Barcelona vertelt in een interview met Isabela Pagliari dat de Duitser veel om zijn spelers geeft. Flick dacht bijvoorbeeld mee met Vitor Roque, die op een dood spoor was beland.

“Hansi geeft veel om de spelers”, begint Raphinha. “Het maakt daarin niet uit of je speelt of niet. Ik was erg geraakt door zijn houding rond het vertrek van Roque. Hij maakte zich meer zorgen dan Vitor over wat er ging gebeuren. Hansi ging naar het bestuur om meer te weten te komen over de situatie van Vitor.”

“Vitor was tijdens een training heel overstuur over zijn situatie bij de club”, gaat de Braziliaan verder. “Sommige mensen zeiden dat hij moest blijven, anderen dat hij moest vertrekken. Tijdens die training maakte hij een aantal domme fouten. Na het eerste deel van de training barstte hij in tranen uit.”

Flick riep zowel Roque als Raphinha bij zich. “Ik moest helpen met de vertaling”, zegt laatstgenoemde. “Hij vroeg me wat er aan de hand was, maar Vitor kon niet eens praten. Hansi zei: ‘Vraag hem of hij weg wil.’ Vitor zei ‘ja’. Hansi zei tegen hem: ‘Geen probleem, je kan gaan. Rust maar uit.’”

De Duitse trainer sprak daarna direct met de spelersgroep. “Hij was niet boos, maar vertelde dat we voor onszelf moesten zorgen. Als iedereen gezond is, was de kans op succes voor het team veel groter. Als we niet allemaal hetzelfde pad zouden bewandelen, zou er geen succes zijn.”

“Hansi zei tegen mij: ‘Zeg tegen Vitor dat ik niet wil dat hij weggaat. Het gaat heel goed met het team en wat minder wat hem, maar ik reken op hem’”, aldus Raphinha. Roque vertrok aan het einde van de zomerse transferwindow alsnog bij Barça, dat hem verhuurde aan Real Betis.

Die uitleenperiode werd eind februari afgebroken, zodat de Braziliaan kon overstappen naar Palmeiras, dat bijna 26 miljoen euro betaalde voor zijn diensten.