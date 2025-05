Chaos bij Ziggo: Wesley Sneijder komt te laat voor Inter - Barcelona

Ziggo Sport begon woensdagavond op opvallende wijze aan de uitzending rondom de Champions League-kraker in de halve finale tussen Inter en FC Barcelona. Analist Wesley Sneijder, normaliter één van de blikvangers, was opvallend genoeg niet op tijd aanwezig in het San Siro. Verslaggever Sam van Royen was wél keurig op tijd en nam de honneurs waar.

Van Royen zou aan het veld hebben gestaan met Sneijder, maar de recordinternational van het Nederlands elftal was er niet.

Om de uitzending niet te laten verzanden in ongemakkelijke stiltes, schakelde Van Royen snel door. De verslaggever wist niemand minder dan oud-doelman Júlio César te strikken voor een interview. De Braziliaan was ploeggenoot van Sneijder tijdens de gloriedagen van Inter, bijvoorbeeld bij de Champions League-winst in 2010.

"Normaal gesproken had Wesley hier gestaan. Hij is te laat. Was hij altijd te laat?", aldus Van Royen. "Ja, altijd", reageert César lachend.

“Wesley is altijd al een beetje een laatkomer geweest,” lachte César met gevoel voor humor. "Maar op het veld was hij er altijd op tijd, en dat is wat telt. Ik hoop hem straks alsnog even te zien. Ik spreek hem de laatste tijd nog weleens via WhatsApp."

César denkt dat Inter na het 3-3 gelijkspel uit de heenwedstrijd in Barcelona favoriet is om dinsdag de Champions League-finale te halen. "Omdat Inter vandaag natuurlijk thuisspeelt" aldus de oud-keeper, die 87 keer voor Brazilië uitkwam.

"Inter doet het dit jaar heel erg goed, maar ze zullen moeten uitkijken voor de aanvallende wapens van Barça. Lamine Yamal en Raphinha zijn heel gevaarlijk."

Even later meldde Sneijder zich overigens alsnog op het veld bij Van Royen.