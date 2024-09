Manchester United lijdt megaverlies ondanks recordomzet van 785 miljoen euro

Manchester United heeft voor het vijfde jaar op rij verlies gedraaid, zo blijkt uit de cijfers die de club woensdag bekend heeft gemaakt. The Red Devils hebben over het seizoen 2023/24 zo'n 134 miljoen euro verlies geleden. Dat ondanks het feit dat er een recordomzet werd bewerkstelligd van 785 miljoen euro.

De recordomzet is mede te danken aan de Champions League-deelname, ondanks dat dat avontuur vroegtijdig eindigde met een teleurstellende vierde plaats in de groepsfase. Daarnaast zijn de inkomsten uit de televisierechten gestegen.

Ten opzichte van het seizoen 2022/23 zijn de salariskosten in de vorige jaargang met een kleine veertig miljoen euro omhooggeschoten. Aan rentekosten alleen al was Manchester United vorig seizoen ruim 73 miljoen euro kwijt. Ook raakte de club ongeveer 56,5 miljoen euro kwijt als gevolg van de overname van Sir Jim Ratcliffe.

Vorig seizoen leed Manchester United slechts 34 miljoen euro verlies. Het seizoen daarvoor stond de Engelse grootmacht 136 miljoen euro in het rood. De club heeft in drie van de laatste vier jaar een verlies van minimaal 108 miljoen euro geleden.

Het verlies over de laatste vijf jaar bedraagt ongeveer 440 miljoen euro. Over de laatste drie jaar gaat het om ongeveer 304 miljoen euro. Manchester United stelt echter dat het voldoet aan de opgezette regels van de Premier League en UEFA.

De Profit and Sustainability Rules van de Premier League (PSR) schrijven voor dat clubs over een periode van drie jaar ongeveer 125 miljoen euro verlies mogen lijden. Manchester United stelt dat het aan de voorwaarden voldoet, daar bepaalde investeringen, zoals in infrastructuur, jeugdopleidingen en vrouwenvoetbal, mogen worden afgeschreven.

Met Ratcliffe als mede-eigenaar is de club voornemens de kosten flink te laten drukken. CEO Omar Berrada geeft aan te willen groeien naar een financieel stabiele situatie. "We brengen veranderingen aan in onze werkzaamheden om ze efficiënter te maken en om ervoor te zorgen dat we onze middelen richten op het verbeteren van het voetbal."

Berrada focust zich ook op het sportieve. "We hebben een drukke voorbereiding gehad met succesvolle trainingskampen voor zowel ons mannen- als vrouwenteam. We hebben ons eerste mannenteam versterkt met vijf goede spelers en een nieuwe voetballeiderschapsstructuur opgezet om onze manager, Erik ten Hag, beter te ondersteunen."