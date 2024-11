69-voudig international van het Nederlands elftal kondigt afscheid aan als profvoetballer

Ryan Babel zet definitief een punt achter zijn loopbaan. De 37-jarige vleugelaanvaller brengt dit zaterdag officieel naar buiten via Instagram. Babel zat al ruim een jaar zonder club na zijn vertrek bij het Turkse Eyüpspor.

''Als het nog niet duidelijk was, hier: BEDANKT VOETBAL'', schrijft Babel bij een slideshow op Instagram, waarbij al zijn clubs nog een keer de revue passeren. De gestopte aanvaller kondigt tevens een afscheidsvideo aan.

Onder meer Joël Veltman, Kenneth Vermeer en Noa Lang staan in de comments stil bij de boodschap van Babel. ''We gaan die heupschot niet vergeten'', verwijst Lang naar een uitspraak van Foppe de Haan over de bijzondere manier van schieten van Babel.

Babel heeft er een loopbaan van ruim twintig jaar opzitten. De buitenspeler begon in 2004 bij Ajax, waarna in 2005 zijn debuut in het Nederlands elftal volgde. Babel speelde in totaal 69 keer in het shirt van het Nederlands elftal.

De Amsterdammer vertrok in 2007 voor 18 miljoen euro naar Liverpool. Babel veroverde op Anfield nooit een vaste plaats, al was hij wél een keer matchwinner tegen aartsrivaal Manchester United. Na ruim drie jaar bij Liverpool koos de voormalig Ajacied voor een nieuw avontuur bij TSG Hoffenheim.

Nadien volgden nog avonturen bij Ajax, Kasimpasa, Al-Ain, Deportivo La Coruña, Besiktas, Fulham, Galatasaray, weer Ajax en tot slot Eyüpspor, waar zijn voetbalavontuur in 2023 eindigde.

Babel veroverde met Ajax twee landstitels, twee keer de TOTO KNVB Beker en driemaal de Johan Cruijff Schaal. Met Besiktas werd hij eenmaal kampioen en bij Galatasaray won de aanvaller de Turkse Supercup.