'3 zeer vermogende clubs willen Raphinha oppikken bij FC Barcelona'

Raphinha geniet belangstelling van Al-Ittihad, Al-Hilal en Al-Nassr. Volgens de Catalaanse krant Sport willen de Saudische topclubs komende zomer shoppen bij FC Barcelona, daar de koploper van LaLiga vanwege de financiële problemen mogelijk sneller overgaat tot verkoop.

De 28-jarige Raphinha is dit seizoen uitgegroeid tot een van de sterspelers van Barcelona. In 48 officiële wedstrijden was de Braziliaan goed voor liefst 30 doelpunten en 23 assists.

Raphinha ligt nog tot medio 2027 vast in het Spotify Camp Nou. De gehele top van de Saudi Pro League wil hem verleiden tot een lucratief avontuur.

Al-Hilal is na het vertrek van Neymar op zoek naar een nieuwe superster. Raphinha past perfect in het plaatje van de clubleiding.

Geïnteresseerde clubs zullen diep in de buidel moeten tasten om Raphinha over te nemen. Volgens Transfermarkt is de linkspoot momenteel 80 miljoen euro waard, maar Barça zal inzetten op een veel hoger bedrag.

Raphinha wordt steeds vaker genoemd als grootste kanshebber voor de Ballon d’Or. In de Champions League was hij dit seizoen al twaalf keer trefzeker.

In 2022 betaalde de Catalaanse topclub nog 58 miljoen euro om Raphinha over te nemen van Leeds United. Naar verluidt strijkt de 33-voudig international zo’n 12,5 miljoen euro per jaar op in Barcelona.