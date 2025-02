17-jarig toptalent Gürbüz schaart zich in hetzelfde rijtje als Ronaldo en Cruijff

Eser Gürbüz blijft verrassen in de Eredivisie. De pas zeventienjarige vleugelaanvaller van sc Heerenveen maakte zondag ver in blessuretijd de 3-3 tegen FC Twente, wat zijn ploeg een belangrijk punt opleverde.

Door Sander de Deugd

Het was zijn tweede doelpunt in twee invalbeurten. Gürbüz stond op de juiste plek toen Twente-keeper Lars Unnerstall de bal verkeerd inschatte. “De bal viel goed voor me,” zei de bescheiden aanvaller na afloop in gesprek met De Telegraaf.

Vorige week maakte Gürbüz zijn eerste goal tegen Fortuna Sittard (2-2). Zondagmiddag bewees hij opnieuw zijn klasse door op het laatste moment de gelijkmaker binnen te schieten.

Met twee goals in zijn eerste twee Eredivisie-wedstrijden treedt Gürbüz in de voetsporen van grote namen als Johan Cruijff, de Braziliaanse Ronaldo en PSV-legende Willy van der Kuijlen, die als tieners ook direct wisten te scoren in hun eerste twee Eredivisie-duels. Ook opvallend: Jhonny van Beukering scoorde destijds net als Gürbüz in zijn eerste twee Eredivisie-wedstrijden.

De twee hebben een sterke band, aangezien Van Beukering jarenlang zijn trainer was bij verschillende clubs. “Hij heeft me veel geleerd, vooral het neusje voor de goal,” aldus Gürbüz.

Trainer Robin van Persie is onder de indruk van zijn jonge pupil. “Eser speelt met veel lef en onbevangenheid. Het is aan ons om hem rustig naar het volgende niveau te brengen,” aldus de coach van Heerenveen.

Met twee goals in zijn eerste twee Eredivisie-wedstrijden laat Gürbüz zien klaar te zijn voor het hoogste niveau. Heerenveen heeft een groot talent in huis en het lijkt erop dat we nog vaak van hem gaan horen.