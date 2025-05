De KNVB maakte maandag de selectie voor de aanstaande WK-kwalificatiewedstrijden tegen Finland en Malta bekend. Het 23-koppige keurkorps van het Nederlands elftal bevat, naast Kjell Scherpen, vooral de inmiddels bekende namen. Toch ontbreken er de nodige gevestigde spelers bij Oranje.

Zo is Teun Koopmeiners niet van de partij in de nieuwste selectie van Ronald Koeman. De middenvelder van Juventus viel in maart nog twee keer in tegen Spanje, maar ziet nu de voorkeur gegeven worden aan Mats Wieffer. Datzelfde geldt voor Kenneth Taylor, die een productief seizoen meemaakte bij Ajax. Ook collega op het PSV-middenrif Joey Veerman reist niet af naar Zeist.

Sem Steijn komt eveneens niet in actie tegen Finland en Malta. De topscorer van de Eredivisie werd nog nooit opgeroepen voor Nederland en ook zijn vijf doelpunten en tweetal assists sinds de laatste interlandperiode overtuigden Koeman niet.

Achterin heeft de bondscoach geen ruimte voor Ian Maatsen, die tegen Spanje nog belangrijk was met een treffer. De back van Aston Villa is het slachtoffer van de terugkeer van Nathan Aké en Micky van de Ven. Youri Baas, in het tweeluik met de Europees kampioen beide keren bankzitter, mag zich niet opnieuw melden op de KNVB Campus.

Scherpen geldt als de opvallendste naam van de 23. De sluitpost van Sturm Graz vervangt de geblesseerde Bart Verbruggen. Hij behoorde tweemaal eerder tot de selectie van Oranje, maar debuteerde nooit. Koeman had verder kunnen kiezen voor bijvoorbeeld Marco Bizot (Stade Brest) en Rome-Jayden Owusu-Oduro.

In het centrum van de voorste linie heeft Koeman over twee weken de keuze tussen Memphis Depay en Wout Weghorst, al kan ook Donyell Malen daar uit de voeten. Brian Brobbey, die zo’n twintig minuten meedeed tegen Spanje, is niet opgeroepen. Datzelfde geldt voor Joshua Zirkzee, al moet gezegd worden dat de multi-inzetbare aanvaller van Manchester United pas onlangs terugkeerde van een lange afwezigheid door pijnklachten.

Blessures spelen meer potentiële spelers van het Nederlands elftal parten. Ook Matthijs de Ligt, Jerdy Schouten, de broers Jurriën en Quinten Timber en Emanuel Emegha, die alleraardigst op schot is bij Strasbourg, kunnen wegens uiteenlopende kwetsuren niet meedingen, al is het bij laatstgenoemde maar zeer de vraag of hij überhaupt in aanmerking kwam voor een uitverkiezing.