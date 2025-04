Thibaut Courtois verwijt Jude Bellingham en David Alaba 'onnodige' overtredingen waardoor Declan Rice uit twee vrije trappen kon scoren.

Artikel gaat hieronder verder

Artikel gaat hieronder verder

Artikel gaat hieronder verder

Thibaut Courtois vindt dat hij slechts deels schuldig is aan de doelpunten van Declan Rice in het duel tussen Arsenal en Real Madrid, zo laat de doelman van de Koninklijke weten in gesprek met Movistar+. De Belgische keeper wijst twee ploeggenoten aan als indirecte schuldigen.