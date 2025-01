The Athletic geeft update over positie van Ange Postecoglou bij Tottenham Hotspur na nieuwe nederlaag

Tottenham Hotspur leed afgelopen weekend tegen Newcastle United (1-2) opnieuw een nederlaag, waardoor de druk op manager Ange Postecoglou toeneemt.

Artikel gaat verder hieronder

Artikel gaat verder hieronder

Artikel gaat verder hierond loep genome

Ange Postecoglou hoeft voorlopig nog niet te vrezen voor een ontslag bij Tottenham Hotspur. Dat meldt David Ornstein van The Athletic. Onder manager Postecoglou zijn the Spurs bezig aan een dramatische reeks, waardoor ze inmiddels zijn afgezakt naar plek twaalf in de Premier League. Woensdag wacht Liverpool in de EFL Cup.