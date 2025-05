Salaris van Bukayo Saka: hoeveel verdient de ster van Arsenal in de Premier League?

Ondanks dat hij nog een actieve speler is voor de club uit Londen, kan Bukayo Saka uitgroeien tot een icoon bij Arsenal. Saka komt uit de jeugdopleiding en maakt in 2018 op zeventienjarige leeftijd zijn debuut in het eerste elftal van The Gunners.

Sindsdien heeft de vleugelspeler zich weten te ontwikkelen tot een van de beste spelers van de club en de competitie. Hij won zelfs de PFA Young Player Award voor zijn prestaties in het seizoen 2022/23.

Saka's prestaties voor de club hebben hem een mooi salaris opgeleverd, waardoor hij een van de bestbetaalde spelers van de club is.

Maar hoeveel verdient Saka nu precies bij Arsenal? Voetbalzone heeft samen met Capology de cijfers onder de loep genomen en het uitgezocht!

*Salarissen zijn bruto