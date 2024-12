Artikel gaat verder hieronder

Real Madrid-verdediger Antonio Rüdiger werd vastgelegd terwijl hij lachte om Barcelona's eindresultaat tegen CD Leganés. De Catalanen gingen zondagavond met 0-1 onderuit in eigen huis, waardoor de Koninklijke over Barça heen kan in LaLiga.