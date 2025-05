Salaris van Jan-Paul van Hecke: Hoeveel verdient de verdediger van het Nederlands Elftal per week en per jaar bij Brighton?

Alles wat je moet weten over het salaris van Jan-Paul van Hecke bij Brighton & Hove Albion

Jan-Paul van Hecke begon zijn Premier League-carrière in 2020, toen hij een contract tekende bij Brighton & Hove Albion. Hij werd echter meteen uitgeleend en speelde een seizoen bij Heerenveen en daarna nog een seizoen bij Blackburn Rovers.

Sinds zijn terugkeer bij Brighton in 2022 heeft Van Hecke zich ontwikkeld tot een betrouwbare verdediger en een sterke pion in de achterhoede van de Seagulls in de seizoenen die volgden.

Van Hecke heeft zich inmiddels ontwikkeld tot eerste keus in het centrum van de verdediging van Brighton, met een contract dat loopt tot 2027.

Het salaris van de Nederlander is echter relatief bescheiden in vergelijking met andere sterren in het team. Hoeveel verdient hij precies?

VZ ging met Capology op onderzoek uit en kwam erachter!

*Salarissen zijn bruto