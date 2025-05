Deze drie namen streden tot de laatste speelronde om de Europese Gouden Schoen

Kylian Mbappe heeft voor het eerst in zijn carrière de Gouden Schoen gewonnen na een verbluffend debuutseizoen bij Real Madrid.

Kylian Mbappé kent, ondanks een gebrek aan teamprijzen, een indrukwekkend debuutseizoen bij Real Madrid. In 34 LaLiga-wedstrijden tekende hij voor 31 doelpunten, waarmee hij met een voorsprong van vier doelpunten op Robert Lewandowski de Pichichi-trofee als topscorer van Spanje won. Ook over heel Europa gezien was de superster de productiefste doelpuntenmaker, zo blijkt uit het winnen van de Europese Gouden Schoen.