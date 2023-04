Schuurs kan binnen jaar overstappen naar Premier League-top; bod onderweg

Maandag, 17 april 2023 om 11:15 • Tom Rofekamp

Newcastle United bereidt een bod voor op Perr Schuurs. Dat meldt transfermarktexpert Gianluca Di Marzio maandagochtend. De 23-jarige mandekker maakt indruk in het shirt van Torino en kan daarom herenigd worden met voormalig ploeggenoot Sven Botman. Ook hij brak niet door bij Ajax, maar maakt over de grens een stuk betere indruk.

Schuurs vertrok verleden zomer van Ajax naar Torino en won al gauw de critici voor zich. De Limburger is een zekerheidje bij il Toro achterin en is daarmee grotendeels verantwoordelijk voor de huidige elfde plaats in de Serie A. Dat is niet onopgemerkt gebleven in Newcastle-upon-Tyne. Volgens Di Marzio zijn de Arabische eigenaren van Newcastle zeer gecharmeerd van Schuurs en willen ze binnen afzienbare tijd een bod uit gaan brengen.

Torino betaalde Ajax maximaal 11,3 miljoen euro en Di Marzio vermoedt dat minimaal het dubbele op tafel moet komen om de Italianen te overtuigen. Ook Liverpool twijfelt om over de brug te komen. Virgil van Dijk laat dit seizoen steeds meer steken vallen en de roep om defensieve versterkingen op Anfield wordt steeds luider. Bij Newcastle zou Schuurs een centrum met Botman kunnen gaan vormen, die de harten voor zich heeft gewonnen op St. James' Park.

Schuurs stond in totaal vierenhalf jaar onder contract bij Ajax, die getekend werden door wisselvalligheid. In het shirt van Torino gaat het hem een stuk beter af. Schuurs kwam tot nog toe in 26 duels binnen de lijnen, waarvan hij er 25 vanaf het eerste fluitsignaal meemaakte. Hij was tot nog toe eenmaal trefzeker en fungeerde dubbel zo vaak als aangever.