De Boer verwijt Telegraaf onzin: ‘Dat gebeurt niet bij Ajax, nooit van gehoord'

Zaterdag, 15 april 2023 om 08:12 • Tom Rofekamp • Laatste update: 08:16

Het is 'hartstikke rustig' binnen de jeugdopleiding van Ajax. Dat verzekert Ronald de Boer vrijdagavond in Ziggo Sport Voetbal Café. Mike Verweij sprak eerder op de dag namens De Telegraaf nog van 'anarchie' op De Toekomst, waarbij jeugdspelers onder meer aan het lachgas zouden zitten. De Boer, zelf jeugdtrainer bij Ajax, doet dat echter af als onzin.

Verweij ging vrijdag in het licht van het vertrek van hoofd jeugdopleiding Saïd Bouaali in op de situatie op De Toekomst. "Het is in elk geval verstandig om iemand aan te stellen als hoofd jeugdopleiding die met harde hand regeert, want als je de verhalen hoort over wat er allemaal gebeurt in die jeugdopleiding... Spelers zitten gewoon aan de ballonnetjes (lachgas, red.). In sommige opzichten is er totale anarchie", beweerde de clubwatcher van Ajax in de podcast Kick-off.

‘Het is echt hartstikke rustig bij Ajax’ ?? Ondanks de onrust in de top van de directie, merkt jeugdtrainer Ronald de Boer helemaal niks op de Toekomst ??#ZiggoSport #VoetbalCafé pic.twitter.com/fHuAbfTmdq — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) April 14, 2023

Wanneer De Boer diezelfde avond met Verweijs woorden wordt geconfronteerd, spreekt hij ze resoluut tegen. "Ik zweer het je: ik heb net nog voor de uitzending met een jeugdtrainer gesproken. Misschien heb jij iets anders gehoord, maar het is hartstikke rustig. We hebben bij Ajax een onderbouw, een middenbouw en een bovenbouw en dat gaat allemaal perfect, ze praten goed met elkaar. Ik heb geen dingen gezien waarvan ik dacht: dit is raar", belooft De Boer.

De oud-international denkt dan ook niet dat Ouaali's vertrek met onrust op De Toekomst van doen heeft, of met dat hij geadviseerd zou zijn om weg te gaan, zoals Verweij tevens beweerde. "Het heeft waarschijnlijk te maken met een nieuwe stroming en daarvoor voelt hij zich denk ik niet de juiste man. Hij zegt zelf dat hij het gevoel heeft het stokje over te moeten geven. Tuurlijk, hij zal niet het achterste van zijn tong hebben laten zien, maar hij heeft niet aan ons te kennen gegeven dat hij geadviseerd zou zijn om weg te gaan."

Ook over 'het lachgasverhaal' is De Boer duidelijk. "Dat gebeurt ook niet. Natuurlijk gebeuren er wel eens dingen, maar dit soort dingen niet. Er komt wel eens iemand niet trainen, maar lachgas? Nooit van gehoord", aldus De Boer. Verweij droeg de jeugdtrainer overigens zelf aan om een eventuele stap hogerop te maken binnen Ajax. Ook zijn broer Frank werd daarbij geopperd. Valentijn Driessen stelde voor om Marciano Vink aan te stellen als hoofd jeugdopleiding.