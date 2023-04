Premier League-kandidaat nummer twee en drie melden zich voor Arne Slot

Woensdag, 12 april 2023 om 17:34 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:56

Arne Slot staat er steeds beter op in de Premier League, weet The Times. Na Tottenham Hotspur zouden nu ook West Ham United en Crystal Palace azen op de handtekening van de Feyenoord-trainer. De Engelsen zijn zeer gecharmeerd van Slots dominante speelstijl, die ze maar wat graag terug willen zien aan de overzijde van Het Kanaal.

De interesse van Tottenham in Slot is niet nieuw. De Telegraaf schreef begin april al dat de 44-jarige keuzeheer tot de laatste drie kandidaten behoort om de pas ontslagen Antonio Conte op te volgen. Ook West Ham en Crystal Palace kunnen nu bij het rijtje geïnteresseerden gevoegd worden. Eerstgenoemde zwalkt drie punten boven de degradatiestreep in de Premier League en gaat vermoedelijk afscheid nemen van manager David Moyes. Bij Crystal Palace neemt de 75-jarige Roy Hodgson de honneurs tijdelijk waar, die de weg omhoog weliswaar heeft ingezet, maar na dit seizoen weer van zijn pensioen gaat genieten.

De naam Slot staat zo in heel Londen hoog op de lijstjes. Dat komt niet in de laatste plaats door zijn speelstijl. De clubs willen de aanvallende, op balbezit gestoelde stijl graag binnen hun eigen regionen implementeren en daarmee hetzelfde succes als Feyenoord behalen. Met de Rotterdammers ligt Slot op koers voor de landstitel en heeft hij ook Europa League-succes nog altijd binnen handbereik. Vorig jaar werd de Conference League-finale behaald.

Afgelopen winter probeerde ook Leeds United Slot al te verleiden tot een overstap. Leeds, waar onder meer zijn ex-pupil Luis Sinisterra op de loonlijst staat, had daar een afkoopsom van vijf miljoen euro voor over, maar dat bod werd afgewimpeld door de clubleiding van Feyenoord. Slot gaf wel aan dat hij ’in een onbewaakt ogenblik wel over een aanbieding zou kunnen nadenken’. De succestrainer ligt nog tot medio 2025 vast in De Kuip.