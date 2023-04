Ajax geeft eindelijk witte rook: Sven Mislintat volgt Overmars op als td

Dinsdag, 11 april 2023 om 10:33 • Tom Rofekamp • Laatste update: 10:52

Sven Mislintat is de nieuwe directeur voetbalzaken van Ajax. Dat bevestigen de Amsterdammers middels een officieel persbericht. De Duitser, die in zijn thuisland bekendstaat om zijn Diamantenaugen, tekent een contract tot medio 2026 in de Johan Cruijff ArenA. Mislintat is de formele opvolger van Marc Overmars, die in februari vorig jaar vertrok uit Amsterdam.

De Telegraaf meldde maandag al dat witte rook vanuit Amsterdam eraan zat te komen. Met Mislintat haalt Ajax een gelouterde naam in de voetbalwereld binnen, die als hoofd scouting bij Borussia Dortmund onder meer een flinke vinger in de pap had bij het binnenhalen van Robert Lewandowski, Shinji Kawaga, Mats Hummels, Ousmane Dembélé en Pierre-Emerick Aubameyang. Daarna trad Mislintat in dienst als hoofdscout van Arsenal, alvorens hij bij VfB Stuttgart aan zijn eerste klus als technisch directeur begon.

Het avontuur in Stuttgart werd echter niet wat Mislintat gehoopt had en zijn contract werd al na negen maanden ontbonden. Sinds november 2022 zijn zijn Diamantenaugen dus werkloos. Ajax leek eerst in zee te gaan met Julian Ward, maar schakelde na een 'nee' van de Engelsman door naar Mislintat. Die zal in de Johan Cruijff ArenA de superieure van Klaas-Jan Huntelaar worden, die technisch manager blijft.

Mislintat toont zichzelf zeer verheugd over zijn aanstelling. "Sinds Edwin (Van der Sar, red.) mij in februari belde met de vraag of ik geïnteresseerd was om directeur voetbalzaken te worden, stopte ik de gesprekken met andere partijen. Ik ben geboren en getogen in Dortmund en opgegroeid in de schaduw van grote, traditionele clubs. Sinds mijn jeugd zie ik Ajax als één van de meest iconische voetbalclubs in de wereld. Het is een grote eer om directeur voetbalzaken van Ajax te worden en ik zie het als mijn plicht om de club zo goed mogelijk te dienen", aldus de Duitser.