Ajax heeft opvolger Overmars binnen: Sven Mislintat wordt nieuwe td

Maandag, 10 april 2023 om 18:14 • Mart van Mourik • Laatste update: 18:32

Sven Mislintat volgt Marc Overmars op bij Ajax als technisch directeur. De Amsterdammers hebben maandagmiddag een akkoord bereikt over een verbintenis tot medio 2026 en streven ernaar de vijftigjarige Duitser dinsdag al te presenteren, zo weet De Telegraaf te melden.

Met de overeenkomst komt er eindelijk een einde aan de lange zoektocht naar een geschikte opvolger van Overmars, die in februari 2022 vertrok na grensoverschrijdend gedrag. Mislintat werkte eerder als scout bij Borussia Dortmund en Arsenal voordat hij bij VfB Stuttgart aan zijn eerste klus als technisch directeur begon. In november 2022 werd het contract van Mislintat bij Stuttgart ontbonden.

In tegenstelling tot de eerdere geschikte geachte kandidaat, Julian Ward, is Mislintat per direct beschikbaar om invulling te geven aan de functie bij Ajax. Hij gaat nauw samenwerken met Jan van Halst, die onlangs gekozen werd als nieuwe commissaris voetbalzaken en Danny Blind vervangt. Als tussenoplossing hadden Klaas-Jan Huntelaar en de reeds vertrokken Gerry Hamstra de leiding over het technisch beleid bij Ajax. Wat de rol van Huntelaar nu precies wordt, is vooralsnog onduidelijk.

Hoewel zijn periode als technisch directeur van Stuttgart niet succesvol was, stond Mislintat bij Dortmund wel bekend om zijn Diamantenaugen. Op zijn advies werden onder meer Robert Lewandowski, Shinji Kawaga, Mats Hummels, Ousmane Dembélé en Pierre-Emerick Aubameyang binnengehaald door Dortmund.