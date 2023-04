‘Mijn zaakwaarnemer heeft binnenkort een gesprek met Feyenoord’

Zaterdag, 8 april 2023 om 08:30 • Wessel Antes • Laatste update: 08:35

Koploper PEC Zwolle ging vrijdagavond op bezoek bij FC Eindhoven met 4-2 onderuit. De Blauwvingers zullen nog even moeten wachten op het vieren van het promotiefeest. In het Jan Louwers Stadion was Voetbalzone aanwezig bij de ‘Wedstrijd van de Week’. Na afloop sprak verslaggever Labib Bitchou met Eindhoven-spits Naoufal Bannis en PEC-middenvelder Thomas van den Belt, die elkaar komende zomer tegenkomen bij Feyenoord. Ook ging hij in gesprek met trainers Rob Penders (Eindhoven) en Dick Schreuder (PEC).

Bannis staat dit seizoen op acht doelpunten en vier assists in 29 wedstrijden voor Eindhoven. In principe keert hij komende zomer terug naar Feyenoord, waar hij een contract heeft tot medio 2024. Na drie verhuurperiodes in de Keuken Kampioen Divisie (FC Dordrecht, NAC Breda en Eindhoven) heeft de spits een duidelijk doel voor ogen. “Mijn zaakwaarnemer heeft binnenkort een gesprek met Feyenoord. Ik wil komend seizoen vol voor de Eredivisie gaan, dat heb ik ook tegen mijn zaakwaarnemer gezegd. Ik zou mezelf daar graag laten zien.”

Aan de kant van PEC stond er met Van den Belt een toekomstig Feyenoorder op het veld. Onlangs werd bekend dat de 21-jarige smaakmaker na dit seizoen de overstap maakt naar De Kuip. Door de goede prestaties van de Rotterdammers mag Van den Belt al denken aan de Champions League. “Ik heb daar zeker zin in, maar zij zijn daar nog bezig in de Europa League en competitie, terwijl wij hier willen promoveren met een kampioenschap. Ik ben er al wel een beetje mee bezig, maar heb hier ook nog een klus te klaren.”

Stiekem droomt Van den Belt van een Mats Wieffer-scenario. De 23-jarige Tukker kwam vorig seizoen over van Keuken Kampioen Divisie-club Excelsior Rotterdam en is nu een vaste waarde op het middenveld van Feyenoord. “Dat is wel een ideaal scenario. Hij heeft laten zien dat je vanuit de KKD ook basisspeler kan worden bij Feyenoord. Daar ga ik ook voor. Ik heb alle tijd, en die ga ik zeker ook gebruiken. Ik heb er wel zin in.” Bij Feyenoord tekende Van den Belt een contract tot medio 2027. Dit seizoen was de middenvelder in de Keuken Kampioen Divisie al goed voor dertien doelpunten en acht assists.