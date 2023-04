Slot komt met onverwachte meevallers tijdens persconferentie Feyenoord

Vrijdag, 7 april 2023 om 15:20 • Wessel Antes • Laatste update: 15:25

Lutsharel Geertruida keert komend weekend terug in de wedstrijdselectie van Feyenoord, zo laat trainer Arne Slot vrijdagmiddag weten tijdens de voorbereidende persconferentie van de Rotterdammers op het Eredivisie-duel met RKC Waalwijk. De 22-jarige Rotterdammer moest de wedstrijden tegen Sparta Rotterdam (1-3 winst) en Ajax (1-2 nederlaag) missen vanwege een ogenschijnlijk zware hamstringblessure, maar keert dus eerder dan verwacht terug bij de selectie van Feyenoord.

Geertruida debuteerde eind maart in het Nederlands elftal in de EK-kwalificatiewedstrijd tegen Frankrijk (4-0 verlies). De veelzijdige verdediger van Feyenoord moest zich kort voor tijd echter laten vervangen wegens een hamstringblessure. Geertruida keerde terug naar Rotterdam om zich bij Feyenoord te laten onderzoeken. Daar werd duidelijk dat hij enkele weken uit de roulatie zou zijn. Het Algemeen Dagblad meldde vervolgens dat Geertruida ook de wedstrijden tegen RKC, AS Roma en SC Cambuur zou missen, maar die informatie blijkt niet te kloppen.

Dat onthult Slot vrijdag tijdens de persconferentie in De Kuip. “Lutsharel traint alweer een week mee en had heel graag afgelopen woensdag bij de selectie gezeten. Dat vonden wij, de medische staf en ikzelf, net iets te riskant, omdat hij nog niet compleet pijnvrij was op dat moment. Zondag zal hij zeker weer bij de selectie zitten.” Slot wil nog niet onthullen of Geertruida direct start tegen de Waalwijkers. “Lutsharel heeft maar een competitiewedstrijd gemist, dus hij is gewoon weer beschikbaar om basisspeler te zijn. We hebben echter meer goede spelers, dus of hij speelt gaan we zondag zien.”

Justin Bijlow

Ook doelman Justin Bijlow is op de goede weg in zijn herstel na de polsblessure die hij begin dit jaar opliep. De doelman kan wellicht aanstaande donderdag al onder de lat staan in De Kuip tijdens de heenwedstrijd tegen Roma in de Europa League. “Justin ligt er natuurlijk al een stuk langer uit dan Lutsharel, maar je ziet in ieder geval weer dat zijn keepershandelingen een stuk beter gaan. Het is goed om te zien dat hij heel fit is, maar daarnaast ook heel gretig. Het zou kunnen dat hij tegen Roma keept, maar daarentegen doet Timon (Wellenreuther, red.) het ook prima. Wel heb ik tegen hem gezegd dat Justin uiteindelijk onze eerste keeper is. Maar ook een eerste keeper kan even nodig hebben om wedstrijdfit te zijn. Dat zullen we moeten afwachten."