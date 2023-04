Perez: 'Dat zo'n rampzalige speler bij de rijkste club van Nederland zit...'

Woensdag, 5 april 2023 om 19:23 • Mart van Mourik • Laatste update: 19:25

Kenneth Perez is allerminst overtuigd van de kwaliteiten van Jorge Sánchez, zo benadrukt hij woensdagavond. Kijkend naar de beelden van het Eredivisie-duel tussen Go Ahead Eagles en Ajax (0-0) kijkt de analyticus hoofdschuddend naar de verrichtingen van de rechtsback van de Amsterdammers, die in de halve finale van de TOTO KNVB Beker tegen Feyenoord in de basis staat.

“Het is bijzonder dat zo’n matige back bij de grootste en rijkste club van Nederland speelt”, opent Perez tijdens de voorbeschouwing op de Klassieker bij ESPN. “Hij is niet beter dan een back van SC Cambuur bijvoorbeeld. Hij straalt in alles onzekerheid uit, zelfs die halve omhalen van hem. Tegen Go Ahead Eagles was hij afgelopen weekend ook weer rampzalig. Het is natuurlijk ook niet makkelijk om in een elftal te komen dat zo matig speelt.”

“Maar goed, we hebben inmiddels al duizend keer behandeld dat Ajax miskopen heeft gedaan”, vervolgt Perez. “Hij is duidelijk een van die miskopen die totaal niet rendeert. Ze hebben er genoeg voor de linksbackpositie, want Youri Baas is blijkbaar de volgende in de pikorde. Hato is dan het achtste wereldwonder, en hij zit dáár dan weer achter. Maar rechtsachterin hebben ze alleen Rensch, en blijkbaar verder niks”, aldus de analist.