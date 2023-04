Huntelaar bezoekt ‘miskoop’ in buitenland: ‘Klaas-Jan kwam op juist moment’

Maandag, 3 april 2023 om 18:44 • Jeroen van Poppel

Mohamed Daramy heeft afgelopen weekend in Denemarken bezoek gehad van Klaas-Jan Huntelaar. De 21-jarige aanvaller is door Ajax verhuurd aan FC Kopenhagen, waarmee hij zondag de cruciale topwedstrijd tegen FC Nordsjaelland (2-1) won. "Ik had Huntelaar uitgenodigd en hij kwam op het juiste moment", zegt Daramy, die een prachtig doelpunt maakte in de wedstrijd, tegen Bold.

Daramy werd door Ajax in de zomer van 2021 voor liefst twaalf miljoen euro weggekocht bij Kopenhagen. Het is de laatste aankoop die Marc Overmars deed namens Ajax. Daramy had een uiterst moeizaam eerste seizoen in Amsterdam en werd bij het ingaan van zijn tweede jaargang verhuurd aan zijn voormalige club. Daramy is een onbetwiste basisspeler bij Kopenhagen en staat dit seizoen na 29 officiële duels op 8 goals en 6 assists.

Daramy, you have rocked my world pic.twitter.com/2fgVEFw04Q — A ???? (@fckskov) April 2, 2023

Kopenhagen nam dankzij de overwinning de koppositie over van Nordsjaelland. Het doelpunt dat Daramy in de tweede helft maakte is daarmee van enorme waarde. Ajax lijkt van plan om de linksbuiten komend seizoen een nieuwe kans te geven. Daramy sprak daarover met Huntelaar. "Ik heb hem voor de wedstrijd ontmoet en gewoon gesproken over hoe het gaat. Hij vroeg me of ik gelukkig was en hij kijkt uit naar mijn terugkeer in Amsterdam."

"Huntelaar had me gevraagd om hem een mooie wedstrijd voor te schotelen. Dit was er een. Hij kwam op het goede moment", glimlacht Daramy. "Ik denk dat ik scherp was en je kon zien dat Nordsjaelland respect voor me heeft. Ze wisten heel goed dat ik elk moment gevaarlijk kan worden." Daramy liet dat in de 62ste minuut zien door de bal na een hakje van Viktor Claesson prachtig diagonaal binnen te vlammen.