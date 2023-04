Kökçü en Wieffer wekken verbazing en moeten zich laten inlichten door ESPN

Zondag, 2 april 2023 om 17:04 • Tom Rofekamp • Laatste update: 17:06

Orkun Kökçü is zondag een gelukkig man. Zijn werkgever Feyenoord won namelijk de stadsderby van Sparta Rotterdam op Het Kasteel (1-3), terwijl directe achtervolger Ajax niet verder kwam dan een 0-0 gelijkspel bij Go Ahead Eagles. De titel lijkt Feyenoord daardoor bijna niet meer te kunnen ontgaan. Dat Ajax punten had verspeeld in Deventer, wist Kökçü echter pas na zijn eigen wedstrijd, zo beweert hij net als ploeggenoot Mats Wieffer.

Ajax en Go Ahead Eagles trapten om 12.15 uur af in De Adelaarshorst, waar na het onderlinge duel een 0-0 eindstand op het scorebord prijkte. Bij een overwinning op Het Kasteel kon Feyenoord dus op een voorsprong van acht punten komen in de titelrace, met nog zeven duels te gaan. Arne Slot lichtte zijn spelers echter niet over in het resultaat in Deventer, zo blijkt later op de middag.

"Hoe hebben ze gespeeld?", vraagt Kökçü na afloop van Sparta - Feyenoord aan ESPN. "Ik wist het echt niet, de trainer had het er helemaal niet over. Hij zei: 'Je kan iets heel moois doen vandaag', maar ik had geen idee waarom eigenlijk. Oh, daarom zongen ze!", lacht de aanvoerder, wanneer hij hoort dat de supporters op Het Kasteel liederen inzetten vanwege het resultaat in De Adelaarshorst.

Wieffer hield al een soortgelijk verhaal als zijn aanvoerder. "Ik dacht al aan het publiek te horen dat er iets aan de hand was, maar we wisten het niet", vertelt de kersverse Oranje-debutant na afloop. "Ook in de rust werd het niet verteld, maar ik had wel het idee dat er iets aan de hand was. Als we nu gewoon doorspelen en de druk erop houden, dan hebben we een goede kans dat we kampioen worden. Tot nu toe ziet het er gewoon heel goed uit."