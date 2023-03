Mazraoui spreekt openhartig over toekomstplan: ‘Dat is de kers op de taart’

Donderdag, 30 maart 2023 om 20:09 • Mart van Mourik

Noussair Mazraoui verdiept zich sinds het WK steeds meer in de islam, zo vertelt hij in een openhartig gesprek in de podcast Minuut voor Allah. De rechtsback van Bayern München erkent zich te hebben geschaamd voor het gebrek aan kennis van de Koran, waardoor hij het roer om wil gooien. De voormalig Ajacied wil het heilige boek nu volledig uit zijn hoofd leren en toewerken naar het ultieme doel: het worden van een imam (een heilig geestelijke).

“Ik denk dat ik een half jaar geleden weer begonnen ben met het lezen van de Koran”, opent Mazraoui over zijn toegenomen betrokkenheid bij de islam. “Eerst las ik eigenlijk alleen veel tijdens de de ramadan, maar daarbuiten las ik niet genoeg. Daar ben ik toen mee begonnen en na het WK heb ik de stap gemaakt om te leren memoriseren. Tijdens mijn gebed had bepaalde soera’s (verzen, red.) die ik steeds reciteerde, en dat was het. Daar schaamde ik me voor.”

Noussair Mazraoui in de podcast Minuut voor Allah

Tijdens de gebeden viel Mazraoui voor zijn gevoel te vaak in herhaling, waardoor hij nu meer kennis wil opdoen. “Ik heb toen de stap gemaakt om te leren memoriseren. Uiteindelijk is het mijn doel om hafiz te worden om de Koran volledig te memoriseren.” Met een hafiz wordt gerefereerd aan iemand die de gehele Koran uit zijn hoofd kent. “Daarna stel ik als doel om de Koran te begrijpen en te implementeren in mijn leven en die kennis te gaan delen met mijn medemensen. En om als kers op de taart uiteindelijk imam te worden.”

“Doorzettingsvermogen, consistentie en geduld verwacht ik nodig te hebben om mijn doel te bereiken”, vervolgt Mazraoui, die onlangs naar de heilige stad Mekka afreisde voor de kleine bedevaart. In Saudi-Arabië is zijn verbondenheid met het geloof sterker geworden. “Het was een droom voor mij om samen met mijn ouders op Umrah te gaan. Het was prachtig, onbeschrijfelijk”, aldus de Marokkaans international.