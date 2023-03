Marcus Rashford meldt zich via Twitter om leugen de wereld uit te helpen

Donderdag, 30 maart 2023 om 10:13 • Wessel Antes • Laatste update: 11:09

Marcus Rashford heeft via Twitter gereageerd op een verhaal dat The Daily Star woensdagavond over hem publiceerde. Volgens de Britse tabloid zou de sterspeler van Manchester United azen op een contract waarmee hij 600.000 euro per week zou gaan verdienen op Old Trafford. Dat bedrag zou hem de best verdienende voetballer van de Premier League maken, maar volgens Rashford zelf is het gerucht niet waar. “Dit is complete onzin”, reageert de Engelsman middels een Tweet.

Op jaarbasis zou het door The Daily Star vermelde bedrag uitkomen op ruim 31 miljoen euro. Rashford ligt bij United nog vast tot medio 2024 en zou wel openstaan voor een langere verbintenis, maar enkel tegen exorbitante eisen. De 25-jarige Engelsman meldde zich vlak na de publicatie direct op Twitter. “Voordat dit gerucht rond gaat, het is complete onzin!” Momenteel strijkt Rashford op jaarbasis naar verluidt zo’n 11,8 miljoen euro op bij the Red Devils.

Just before this one starts to do the rounds! It's complete nonsense. The club and make self have been respectful to one another, and that's how it will remain. My focus is purely on finishing as well as possible in the league and winning trophies. — Marcus Rashford (@MarcusRashford) March 29, 2023

Uit zijn Tweet blijkt ook dat United en Rashford nog om tafel zullen gaan. “De club en ik zijn respectvol naar elkaar geweest en dat zal zo blijven. Mijn focus ligt momenteel puur op het zo hoog mogelijk eindigen in de competitie en het winnen van bekers.” The Red Devils wisten eind februari de eerste prijs van het seizoen te winnen door in de EFL Cup-finale Newcastle United te verslaan (2-0). In april wacht een tweeluik met Sevilla in de kwartfinale van de Europa League, terwijl aan het einde van die maand ook de halve finale van de FA Cup tegen Brighton & Hove Albion wordt uitgevochten. In de Premier League staat United momenteel op de derde plaats.

Rashford is dit seizoen onder manager Erik ten Hag als herboren. Het kind van de club staat na 44 officiële wedstrijden op 27 doelpunten en negen assists. De 51-voudig international debuteerde in februari 2016 onder Louis van Gaal bij United. Sindsdien is hij een van de populairste spelers bij de aanhangers van de club. Rashford speelde al 347 officiële wedstrijden voor United, waarin hij 120 keer het net vond en 66 assists afleverde. Daarnaast is hij buiten het veld een absoluut boegbeeld gebleken. In 2020 verzamelde Rashford meer dan 22 miljoen euro aan voeding voor kinderen met honger.