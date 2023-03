‘Een terugkeer naar Ajax is een van de mogelijkheden voor Justin Kluivert’

Maandag, 27 maart 2023 om 18:24 • Guy Habets

Ajax zou de mogelijkheden onderzoeken om Justin Kluivert terug te halen naar Amsterdam. Dat melden zowel la Repubblica als Sport. De vleugelaanvaller wordt op dit moment door AS Roma verhuurd aan Valencia, waar hij een goed seizoen draait. Van een terugkeer in Rome zal waarschijnlijk geen sprake zijn en dus heeft Kluivert komende zomer wat te kiezen.

Valencia kan Kluivert voor vijftien miljoen euro definitief overnemen, maar de onzekerheid op financieel en sportief gebied lijken ervoor te zorgen dat los Che geen gebruik gaat maken van die optie. Valencia is immers in serieuze degradatienood en weet dus nog niet hoe veel geld het volgend seizoen te besteden heeft. Daar komt nog eens bij dat AS Roma graag van Kluivert af wil, omdat het geen toekomst meer ziet in de 23-jarige vleugelaanvaller en vanwege de Financial Fair Play-regels spelers kwijt moet zien te raken.

Ajax zou de ontwikkelingen rond Kluivert met bovengemiddelde interesse in de gaten houden, zo schrijven Italiaanse en Spaanse media. De Amsterdammers, die de zoon van voormalig spits Patrick in 2018 voor ruim zeventien miljoen euro aan Roma verkochten, zien in Kluivert een optie voor de rechterkant. Er zijn naar verluidt nog meer clubs geïnteresseerd in de aanvaller, al is het niet duidelijk om welke clubs het gaat.

Kluivert is dit seizoen een van de weinige lichtpuntjes bij Valencia. In 22 officiële wedsrijden, waarvan twaalf als basisspeler en tien als invaller, scoorde de Zaandammer zes keer en leverde hij twee assists af. Alleen Edinson Cavani scoorde dit seizoen vaker voor Valencia dan Kluivert. Onlangs gaf de vleugelspeler in een interview nog aan spijt te hebben gehad van zijn vroegtijdige vertrek bij Ajax. "Achteraf, als je nu kijkt, zou je wel kunnen denken dat ik te vroeg ben weggegaan. Ik denk eerlijk gezegd dat ik het nu anders zou hebben gedaan."