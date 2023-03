Van Persie ziet favoriet voor de Premier League-titel: ‘Dat wordt interessant’

Maandag, 27 maart 2023 om 15:15 • Davey de Laat • Laatste update: 15:16

Robin van Persie is dit seizoen onder de indruk van Arsenal. De oud-spits van the Gunners denkt dat de formatie van Mikel Arteta favoriet is voor de landstitel. Arsenal heeft een voorsprong van acht punten op achtervolger Manchester City, al hebben the Citizens nog een wedstrijd tegoed. De twee Engelse grootmachten troffen elkaar vorige maand in het Emirates Stadium. Destijds was City met 3-1 te sterk voor Arsenal.

Van Persie was jarenlang blikvanger in het shirt van Arsenal, voordat hij de pikante overstap maakte richting Manchester United. De oud-Oranje-international was van 2004 tot 2012 actief voor de Noord-Londenaren. In het seizoen 2003/04 werd Arsenal ongeslagen kampioen onder leiding van Arsène Wenger. Van Persie vertelt in gesprek met Sky Sports dat de ruime voorsprong geen verslapping moet opleveren. “Als je naar deze periode kijkt... Dit is waar echt elk punt telt.”

De topscorer van het Nederlands elftal won in zijn periode bij Arsenal de FA Cup en twee keer de Community Shield. Tien wedstrijden voor het einde staat de druk er vol op, zegt hij. “Het laatste stuk is altijd moeilijk. Dat wordt interessant om te zien, maar mijn gevoel zegt dat Arsenal de Premier League gaat winnen. Het is lang geleden, dus ik ben blij voor ze als het lukt.”

Van Persie ziet dat Arsenal een bepaalde kwaliteit heeft. “Arsenal heeft een paar moeilijke wedstrijden gehad, waarin ze de drie punten hebben gepakt. Dat is wat het een kampioenselftal maakt. Ze hebben zich bewezen.” De voormalig spits van Feyenoord speelde 278 wedstrijden in het rood-wit van Arsenal. Daarin was hij 132 keer trefzeker en gaf hij 58 assists. Na de interlandbreak ontvangt de koploper van de Premier League in eigen huis Leeds United.