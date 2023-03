Rafael van der Vaart: ‘Als Memphis Depay eruit had gezien als Dirk Kuijt...’

Zondag, 26 maart 2023 om 23:49 • Mart van Mourik

Rafael van der Vaart neemt Memphis Depay zondagavond in bescherming. Afgelopen vrijdag liet de aanvaller van het Nederlands elftal de kans liggen om vanaf elf meter de eretreffer aan te teken tegen Frankrijk (4-0 nederlaag), maar hij miste in blessuretijd de strafschop. Het was de vierde keer dat Memphis een strafschop miste in het shirt van Oranje, al vindt Van der Vaart dat hij te snel het mikpunt van kritiek is van het Nederlandse publiek.

“Hij mist die penalty’s natuurlijk, maar het is ook treurig dat er eigenlijk niemand anders is die die strafschoppen wil of kan nemen”, zo opent Van der Vaart in het programma Studio Voetbal van de NOS. “Kijk, ik heb hetzelfde met Messi. Hij is de beste speler ooit, maar hij heeft echt veel penalty’s gemist voor zijn kwaliteiten. Hij gaat er iedere keer weer achter de bal staan, maar er is niemand die zegt van: laat mij het maar doen. Ik vergelijk Memphis zeker niet met Messi, maar hij is wel een beetje onze Messi. Iemand moet eigenlijk toch een keer zeggen: laat mij maar.”

“Het klopt dat hij vrijdag een slechte wedstrijd speelde, maar dit is nog steeds onze beste speler”, zo vervolgt hij. “Weet je wat ook lijkt: als hij eruit had gezien zoals Dirk Kuijt, dan had hij hele andere commentaren gekregen in Nederland. Bij hem is het een beetje: je mag hem of je mag hem niet. Ik bedoel dat wanneer hij slecht speelt, dan krijgt hij meteen een zaag van iedereen. Ik denk nog steeds dat hij onze allerbeste speler is. De eerste die altijd de schuld krijgt is Memphis”, oppert Van der Vaart, zonder dieper in te gaan op zijn uitspraken.

Collega-analist Pierre van Hooijdonk denkt dat de speelwijze van Memphis bepalend is voor de publieke perceptie. “Dat hij kritiek krijgt heeft met zijn type spel te maken, Raf. In elke actie neemt hij ontzettend veel risico. Dat heeft het Nederlands elftal heel veel gebracht, maar af en toe brengt hij het niet. Ik denk dat Koeman de relatie met Memphis vanaf de start gewoon goed wil houden. Op het moment dat je hem nu van de penalty’s afhaalt, dan denk ik dat Memphis daar niet heel blij mee zal zijn”, besluit Van Hooijdonk.