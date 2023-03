Interlandbreak levert Xavi nu al eerste afmelding op voor volgende Clásico

Vrijdag, 24 maart 2023 om 12:39 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:44

Andreas Christensen is er op 5 april niet bij als Barcelona het in de halve finale van de Copa del Rey opneemt tegen Real Madrid, zo melden verschillende Spaanse media. De verdediger is donderdagavond niet ongeschonden uit het EK-kwalificatieduel van Denemarken met Finland (3-1) gekomen en ligt zeker drie tot vier weken uit de roulatie. Christensen moest de strijd al na ruim een kwartier staken.

Het is de vrees van iedere trainer. Spelers uitlenen aan hun land en ze geblesseerd terugkrijgen. Ook deze interlandperiode wordt er niet aan ontkomen. Donderdagavond moest Christensen zich in de thuiswedstrijd tegen Finland al na een kwartier laten wisselen. Nu blijkt de centrale verdediger een blessure te hebben opgelopen aan zijn kuit, hetgeen hem enkele weken aan de kant houdt. Christensen mist daardoor onder meer de eerstvolgende Clásico, die gepland staat voor 5 april.

De Deens international reist vrijdag terug naar Barcelona om zich door de medische staf van Barcelona verder te laten behandelen. Nieuwe tests moeten de exacte ernst van de spierscheuring aan het licht brengen, maar vast staat dat de bekerwedstrijd tegen Real Madrid te vroeg komt voor Christensen. Ook mist hij de competitiewedstrijd van volgende week zaterdag tegen Elche en het treffen met Girona (10 april). Het is de vraag of hij op 16 april tegen Getafe weer beschikbaar is.

Het uitvallen van Christensen was een van de weinige nadelige factoren voor de Deense ploeg. Het elftal van bondscoach Kasper Hjulmand kende in het Parken Stadium in Kopenhagen weinig moeite met de Finnen en zegevierde door een hattrick van Rasmus Höjlund met 3-1. De spits van Atalanta, die vorige maand twintig is geworden, wordt beschouwd als de 'nieuwe Erling Braut Haaland'. Na drie interlands staat hij op drie doelpunten. Zondag nemen de Denen het op tegen Kazachstan.