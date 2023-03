Kluivert voorziet Barça van transferadvies over twee potentiële aanwinsten

Vrijdag, 24 maart 2023 om 08:57 • Wessel Antes • Laatste update: 09:00

Patrick Kluivert is van mening dat Barcelona zich komende zomer moet versterken met een extra spits. De 46-jarige Amsterdammer, die tussen 1998 en 2004 zelf voor Barça speelde, stelt dat zijn oude werkgever een Plan B moet hebben wanneer Robert Lewandowski niet beschikbaar is. Kluivert noemt daarbij de namen van Benfica-spits Gonçalo Ramos en Liverpool-routinier Roberto Firmino. Laatstgenoemde vertrekt komende zomer transfervrij op Anfield en lijkt de meest realistische optie.

Kluivert is nog altijd groot fan van Barcelona en volgt de club op de voet. Gevraagd naar zijn wensenlijstje voor komende zomer komt hij met een duidelijke wens. “Financial Fair Play is iets waar je rekening mee moet houden, maar wie staat er op mijn verlanglijstje? Dat is absoluut een spits. Want achter Lewandowski moet je een extra optie hebben”, aldus Kluivert, die vervolgens met twee opties komt.

“Ik ben fan van Ramos. Dat vind ik een heel goede speler, die het goed heeft gedaan bij het Portugese team en Benfica”, zo stelt Kluivert. Een daadwerkelijke komst van Ramos lijkt echter onwaarschijnlijk. De rechtsbenige spits ligt in Lissabon nog vast tot medio 2026. Volgens Fabrizio Romano is onder meer Chelsea in de markt voor de goaltjesdief, die naar verluidt een ontsnappingsclausule van 120 miljoen euro heeft. Ramos is zesvoudig international (vier doelpunten) van het Portugese elftal en was in 95 wedstrijden voor Benfica goed voor 38 doelpunten en veertien assists.

Het lijkt er überhaupt niet op dat Ramos het ziet zitten om tweede viool te spelen in het Spotify Camp Nou. De komst van Firmino is een stuk realistischer. De 31-jarige Braziliaan maakte onlangs bekend na dit seizoen transfervrij te vertrekken bij Liverpool. De 55-voudig international (zeventien doelpunten) speelde sinds 2015 maar liefst 356 wedstrijden in het shirt van the Reds, waarin hij goed was voor 108 doelpunten en 79 assists. Kluivert hoopt in ieder geval dat Barcelona een extra spits haalt. “Dat is wat Barça nodig heeft om sterker te worden. De rest is prima als iedereen blijft.”