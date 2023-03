Cristiano Ronaldo breekt wereldrecord en is van grote waarde voor Portugal

Portugal is de kwalificatiecampagne voor het EK van 2024 in Duitsland prima begonnen. Met bondscoach Roberto Martínez voor het eerst op de bank wonnen de Portugezen probleemloos van Liechtenstein: 4-0. De doelpunten in Lissabon kwamen op naam van João Cancelo, Bernardo Silva en Cristiano Ronaldo (tweemaal). Door de zege gaat Portugal nu aan kop in Groep J.

Portugal werd op het WK in Qatar in de kwartfinales uitgeschakeld door Marokko (1-0), waarna bondscoach Fernando Santos werd ontslagen. Martínez kwam vervolgens over van België en zat derhalve tegen Liechtenstein voor het eerst op de bank. Tegen de dwergstaat stonden flink wat andere namen in de Portugese basis dan tegen Marokko. Eén daarvan was Ronaldo, die zijn 197ste interland speelde en daarmee een wereldrecord brak: nog nooit kwam een voetballer tot zoveel wedstrijden voor een land.

Zoals verwacht kon worden, domineerden de gastheren vrijwel de gehele wedstrijd. Al na acht minuten opende Cancelo de score, door een afvallende bal na een hoekschop van afstand binnen te schieten: 1-0. Portugal kreeg in het restant van de eerste helft aardige mogelijkheden om de marge te verdubbelen, maar Danilo (tikte de bal naast), Ronaldo (schoot over nadat verdediger de bal miste) en Bruno Fernandes (afstandsschot net naast) hadden het geluk niet aan hun zijde.

In de tweede helft werd het al vroeg alsnog 2-0: een voorzet van Cancelo viel voor de voeten van Silva, die de marge verdubbelde. Enkele minuten later kreeg Portugal een penalty na een overtreding van Jens Hofer op Cancelo. Ronaldo mocht vanaf elf meter aanleggen en faalde niet: 3-0. Diezelfde superster maakte er in de 64ste minuut ook nog 4-0 van door een vrije trap snoeihard binnen te schieten. In de slotfase kreeg Portugal nog een aantal mogelijkheden om een nog grotere overwinning te boeken, maar de bal ging er niet meer in.