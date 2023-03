Mesut Özil (34) verrast en zet per direct punt achter voetbalcarrière

Woensdag, 22 maart 2023 om 12:25 • Tom Rofekamp • Laatste update: 12:45

Mesut Özil heeft per direct een punt achter zijn carrière als profvoetballer gezet. Dat meldt de 34-jarige spelmaker woensdag op Instagram. Özil schrijft in een uitgebreid statement te veel last te hebben van blessures om nog door te willen gaan.

Özil speelde sinds de zomer voor het Turkse Istanbul Basaksehir, na op tumultueuze wijze uit elkaar te zijn gegaan met Fenerbahçe. De voormalig assistkoning van onder meer Real Madrid en Arsenal kwam echter pas tot acht duels voor Basaksehir, vanwege blessures van diverse toonaarden. Dat is ook de reden waarom Özil al op 34-jarige leeftijd zijn schoenen aan de wilgen hangt.

"Na er lang over nagedacht te hebben, kondig ik hierbij mijn onmiddellijke voetbalpensioen aan", schrijft M10 woensdag op Instagram. "Ik heb het privilege gehad om bijna 17 jaar profvoetballer te mogen zijn en voel me ongelooflijk dankbaar voor die kans. Maar de afgelopen weken en maanden, na met diverse blessures gekampt te hebben, is het duidelijker en duidelijker geworden dat het tijd is om het grote voetbalpodium gedag te zeggen."

Özil vat zijn carrière samen als 'een geweldige reis, gevuld met onvergetelijke momenten en emoties'. Ook wil hij al zijn clubs, coaches, teamgenoten, fans, familieleden en vrienden bedanken. "Nu kijk ik ernaar uit naar alles wat voor me ligt met mijn prachtige vrouw Amine, en mijn twee beeldschone dochters Eda en Ela. Je gaat nog van me horen op mijn sociale mediakanalen", belooft Özil tenslotte.

Een achttienjarige Özil brak in het seizoen 2006/07 door bij Schalke 04, waarna al snel een overstap naar Werder Bremen volgde. Na tweeënhalf seizoen had Real Madrid genoeg gezien en besloot de technicus naar de Spaanse hoofdstad te halen. Met name in de seizoenen 2011/12 en 2012/13 ontpopte Özil zich tot absolute assistkoning op de Europese velden, maar het jaar daarop moest hij plaatsmaken voor een nieuwe garde aankopen. Na nog enkele mooie jaren bij Arsenal begon zijn carrière steeds verder af te takelen, onder meer door de vele conflicten die hij had met trainers en zijn politieke uitspattingen. De Duits-Turkse Özil kwam tot 92 interlands (23 goals) voor het Duitse nationale team, voordat hij in 2018 bedankte.