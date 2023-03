Santiago Giménez verontschuldigt zich voor ‘dom’ moment tijdens Klassieker

Santiago Giménez vierde zondagmiddag zijn doelpunt met de fanatieke aanhang van Ajax. De spits van de Rotterdammers zag een Mexicaanse vlag hangen en dacht dat deze daar voor hem hing. Pas later realiseerde de doelpuntenmaker zich dat er helemaal geen Feyenoord-supporters aanwezig waren in de Johan Cruijff ArenA en snelde hij terug het veld op.

“Ik had nog nooit een Klassieker meegemaakt. Ik zag een grote Mexicaanse vlag en ik rende meteen die kant op. Dom, ik dacht dat ze daar voor mij zaten”, verontschuldigde Giménez zich na afloop tegenover De Telegraaf. Toen de Mexicaanse doelpuntenmaker doorhad dat de vlag daar hing voor Ajacied Edson Álvarez, rende hij snel het veld weer op. “Binnen twee seconden had ik door dat er alleen maar Ajax-fans zaten. Het was een heel slecht idee om die kant op te vliegen.”

Tijdens het vieren van de 0-1 kreeg de spits, die zijn achtste doelpunt van het seizoen maakte in Amsterdam, tal van plastic bekers naar hem toegeworpen. “Ik kom uit Mexico, dus ik ben wel wat gewend. Dit is zeker een van de meest waanzinnige wedstrijden uit mijn carrière. Echt, het is zo gaaf om dit mee te maken. Iedereen vraagt of dit het hoogtepunt is van het seizoen, maar dat hoop ik over acht wedstrijden mee te gaan maken.”

Daarmee doelt Giménez op het mogelijke kampioenschap voor Feyenoord. De titel kan Feyenoord na de overwinning in de Johan Cruijff ArenA namelijk bijna niet meer ontgaan. De voorsprong op Ajax bedraagt zes punten, terwijl de Rotterdammers ook nog een veel eenvoudiger programma hebben. AZ en PSV staan acht punten achter Feyenoord, maar beide clubs treffen in het restant van de competitie ook meer zware tegenstanders dan dat Feyenoord dat doet.