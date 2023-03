Bassey doet Ajax-fans belofte bij toekomstig vertrek uit Johan Cruijff ArenA

Zaterdag, 18 maart 2023 om 17:15 • Jonathan van Haaster • Laatste update: 17:19

Na een periode als reservespeler heeft Calvin Bassey zich de laatste weken weer in de basiself van Ajax geknokt. Na de aanstelling van trainer John Heitinga raakte de Engels-Nigeriaanse verdediger zijn basisplaats kwijt, maar de laatste wedstrijden verschijnt hij weer aan de aftrap. Bassey geeft in gesprek met de NOS aan te hebben gevochten voor zijn basisplaats en doet daarnaast de belofte dat wanneer hij uit Amsterdam vertrekt, hij op technisch vlak van een hoog niveau zal zijn.

Bassey werd afgelopen zomer voor maximaal 26,5 miljoen euro overgenomen van Rangers. Onder trainer Alfred Schreuder begon hij steevast in de basis, maar na het ontslag van de oefenmeester moest Bassey het onder Heitinga in eerste instantie doen met een rol als invaller. "Naast het team komen te staan voelde niet fijn", blikt Bassey terug. "Natuurlijk was ik eerst ook gefrustreerd. Maar ik moest me alleen focussen op de vraag: hoe kom ik weer terug in het team? Wat moet ik doen zodat de trainer zegt: 'We hebben Calvin nodig in de basis?'"

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

"Er is altijd aan me getwijfeld", vervolgt de centrumverdediger annex linksback. "Maar voor mij is dat mijn brandstof. Als dingen niet goed gaan, ben ik een vechter." De 23-jarige linkspoot werd in zijn jeugd afgewezen door een flink aantal clubs, totdat hij op vijftienjarige leeftijd een contract kreeg aangeboden bij Leicester City. "Het zegt denk ik iets over mijn weerstand en mijn manier van denken. Los van het fysieke, het tactische en het technische aspect: mijn grootste troef is mijn mindset, mijn mentaliteit. Mijn vastberadenheid om te winnen en om beter te worden."

Bassey geeft aan niet te weten wanneer zijn dromen volledig vervuld zullen zijn. "Ik ben nooit tevreden. Bij Ajax heeft iedereen een uitzonderlijk hoog technisch niveau. Ik breng fysieke kracht en ik weet wat ik beter kan." De mandekker wordt naast zijn fysieke kracht ook geprezen om zijn snelheid, waarmee hij Ajax achterin meer stabiliteit heeft bezorgd. Op technisch vlak valt er nog wel wat te verbeteren, vertelt hij. "Maar ik beloof je: als ik hier wegga, ben ik een van hen. Dat moet wel. Ik stel geen grenzen en werk er elke dag aan." Tot nu toe kwam Bassey 34 keer in actie voor Ajax. Daarin was hij goed voor een treffer en vijf assists.