Uitblinker Bart Verbruggen speelt zich in kijker en lijkt dicht bij toptransfer

Zaterdag, 18 maart 2023 om 12:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 12:17

De kans is groot dat Bart Verbruggen na dit seizoen een overstap naar een topclub gaat maken. De twintigjarige doelman van Anderlecht, die vrijdag door bondscoach Ronald Koeman voor het eerst werd opgenomen in de definitieve selectie van het Nederlands elftal, kan volgens Het Laatste Nieuws rekenen op zéér veel interesse. Onder meer Liverpool en Manchester United zouden hun oog op Verbruggen hebben laten vallen.

Verbruggen maakte in 2020 de overstap van NAC Breda naar Anderlecht. In zijn eerste jaren was hij lange tijd reservedoelman. Tot eind december 2022, toen hij de concurrentiestrijd won van Hendrik Van Crombrugge en eerste doelman werd. Dat doet Verbruggen naar behoren. Zo blonk hij in februari uit in het Conference League-duel met Ludogorets, door alle Bulgaarse strafschoppen te pakken. Ook afgelopen donderdag, op bezoek bij Villarreal (0-1 winst), hield Verbruggen zijn ploeg met een aantal belangrijke reddingen op de been.

Dat is niet onopgemerkt gebleven. Koeman besloot Verbruggen op te nemen in de Oranje-selectie voor de komende EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar, en ook Liverpool en Man United zouden de verrichtingen van de goalie op de voet volgen. “Hij is een uitstekende lijnkeeper, maar is ook uitstekend met de voeten”, schrijft Het Laatste Nieuws onder meer. “Een enorm wapen voor ploegen die graag van achteren uit willen opbouwen. Intussen gonst het van de geruchten over het Kanaal. Ook Liverpool én Manchester United zouden hun oog laten vallen hebben op Verbruggen. Zelfs Klopp en Ten Hag zijn dus gecharmeerd.”

Het zou volgens de Belgische krant al vaststaan dat Verbruggen, die nog tot medio 2025 vastligt bij Anderlecht, niet voor een bedrag onder de tien miljoen euro vertrekt. De Brusselse club heeft de intentie om Verbruggen nog een seizoen in het Lotto Park te houden, maar het is de vraag of dat realistisch is. Afgelopen zomer probeerde voormalig Anderlecht-trainer Vincent Kompany al om de doelman voor ruim vijf miljoen euro naar Burnley te halen, maar Anderlecht ging daar destijds niet mee akkoord.