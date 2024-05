Veltman en Verbruggen onderscheiden zich bij gelijkspel tegen Newcastle United

Newcastle United moet een Europa League-ticket zo goed als vergeten. The Magpies zagen concurrent Tottenham Hotspur winnen, maar kwamen zelf op eigen veld niet langs Brighton & Hove Albion: 1-1. Joël Veltman opende de score voor de bezoekers en moest het veld vlak voor rust geblesseerd verlaten. Newcastle staat, met nog twee speelrondes te gaan, zes punten achter Tottenham. Conference League-voetbal is bovendien ook nog zeer onzeker voor Newcastle, daar zowel Manchester United als Chelsea in punten gelijk kan komen.

Brighton pakte na een kleine twintig minuten de voorsprong op St. James' Park. Een hoekschop van Pascal Gross schoot min of meer per toeval door tot bij de tweede paal, waar Veltman het alertst reageerde en binnentikte: 0-1.

Sean Longstaff kreeg tien minuten voor rust de uitgelezen mogelijkheid om Newcastle op gelijke hoogte te brengen. Een indraaiende hoekschop belandde bij de tweede paal, waar de Engelsman binnen dacht te kunnen knikken. Brighton-goalie Bart Verbruggen reageerde echter alert en pareerde de poging.

Tegenvaller voor Brighton was het geblesseerd uitvallen van Veltman, die zich moest laten aflossen door Tariq Lamptey. Met de Ghanees binnen de lijnen kregen the Seagulls een enorme kans op de 0-2, ware het niet dat Danny Welbeck de bal totaal verkeerd raakte.

Ook de mee opgekomen Julio Enciso liet een prima mogelijkheid liggen, door in totale vrijheid over te koppen. Het was een dure misser van de Paraguayaan, die Newcastle op slag van rust op gelijke hoogte zag komen. Op aangeven van Elliot Anderson tikte Longstaff simpel binnen achter de kansloze Verbruggen: 1-1.

Na een klein uur spelen had Verbruggen een knappe redding in huis. Een pass van Alexander Isak was bestemd voor Anthony Gordon, maar Lamptey zat daar handig tussen. Door zijn verdedigende actie dreigde de bal echter in de bovenhoek te belanden, maar Verbruggen kon daar nog ternauwernood bij. De goalie van Brighton had daarna ook een antwoord op meerdere afstandsschoten van Newcastle.

Vijf minuten voor tijd dacht Gordon de 2-1 binnen te tikken. De man van de assist, Miguel Almirón, bleek echter een teenlengte buitenspel te hebben gestaan. Almirón dacht diep in blessuretijd nog aan een strafschop. Die kreeg hij niet, wel een gele kaart voor een schwalbe. Brighton, dat tiende staat, speelt in de laatste twee speelrondes nergens meer voor.

