Koeman is duidelijk over ‘nummer één’: ‘Oranje kan nog steeds niet zonder hem’

Zaterdag, 18 maart 2023 om 11:16 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 11:19

Ronald Koeman heeft in het Algemeen Dagblad tekst en uitleg gegeven bij zijn eerste selectie. De bondscoach van het Nederlands elftal bracht vrijdag zijn 37-koppige voorselectie terug naar 25 spelers. Onder meer Stefan de Vrij en Teun Koopmeiners moesten afhaken vanwege blessures. Georginio Wijnaldum is er wel weer bij. Voor Koeman stond het selecteren van de middenvelder van AS Roma geen moment ter discussie.

Wijnaldum is sinds kort hersteld van een gebroken scheenbeen en maakt eindelijk weer minuten op het hoogste niveau bij AS Roma. De 86-voudig international werd een klein jaar geleden gepasseerd door Louis van Gaal omdat hij op de bank was beland bij Paris Saint-Germain en zag het WK aan zijn neus voorbij gaan. Nu hij weer speelminuten maakt was voor Koeman de keuze snel gemaakt. "Gini ging ik zeker selecteren. Dat wist ik al", stelt de bondscoach. "Hij is fit. En voor mij weer een belangrijke jongen voor de groep. Voor de invulling van het middenveld kan hij heel bepalend zijn. Zo voel ik dat. Nog steeds.''

Ook de naam van Memphis Depay verscheen al snel op het formulier bij Koeman. "Oranje kan nog steeds niet zonder Memphis, vind ik", zegt Koeman. "Voor het WK zei Louis van Gaal geloof ik hetzelfde. Wat dat betreft staat hij zeker niet ter discussie. Maar het is óók duidelijk dat hij de laatste jaren minder vaak speelt bij zijn clubs. Dat kan een probleem zijn bij twee interlands in vier dagen, daar moet je het wel over hebben samen. Maar centraal in de spits is hij nu nog steeds nummer één. En ik heb sowieso niet zoveel spitsen meer, hè.''

Koeman haalde met Lutsharel Geertruida, Bart Verbruggen en Mats Wieffer verder drie debutanten bij de selectie. "Ik ben ook benieuwd naar een jongen als Mats Wieffer, ook die ken ik niet persoonlijk. Er is geen tijd voor uitgebreide oefenstages. Als je een jonge speler van dichtbij wilt meemaken, moet je hem nu meteen selecteren", aldus Koeman, die ook ingaat op het selecteren van Xavi Simons. "Hij speelt met een goede uitstraling. Hij brengt frisheid bij PSV. Na het WK heb ik wat spelers gesproken, die waren ook positief over hoe hij in de groep was geweest."

Wieffer zou op termijn de rol naast Frenkie de Jong kunnen opvullen, meent Koeman. "Net als de vorige keer wordt één van de vragen: hoe krijg je het maximale uit Frenkie? Ik noem het altijd koppeltjes waar je naar op zoek bent als coach. Je weet van Frenkie dat hij altijd onderweg is en overal de bal wil hebben. Kan de speler die naast hem staat zich dan ondergeschikt maken? Of wil die ook het liefst onderweg zijn? Aan Marten de Roon weet je precies wat je hebt. Hij met Frenkie was bij mij een prima koppel, maar je hoopt uiteindelijk wel een jongere speler in die rol te krijgen. Ik zie er nu twee of drie van wie ik denk dat ze dat op termijn kunnen en daar is Wieffer er één van.''