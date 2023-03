Drenthe, Bakkali en Bouy en nog 12 talenten die nooit aan de top bleven

Woensdag, 22 maart 2023 om 18:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 12:13

In het voetbal zijn er heel veel beloftevolle spelers die het uiteindelijk niet redden en daarom in de vergetelheid raken voor het grote publiek. Voetbalzone en GOAL selecteren in totaal vijftien spelers die ooit in de Eredivisie speelden en ondanks talloze loftuitingen nooit de absolute top haalden. Veel van deze spelers maakten op jonge leeftijd de stap naar het buitenland, om vervolgens gedesillusioneerd terug te keren richting Nederland.

Royston Drenthe

De goedlachse verdediger annex middenvelder maakte naam bij Feyenoord en als Europees kampioen met Jong Oranje in 2006 en 2007. Zijn stormachtige ontwikkeling en flamboyante voorkomen bleven niet onopgemerkt en Real Madrid durfde in 2007 de gok wel aan. Echt doorbreken in de Spaanse hoofdstad deed Royston Drenthe nooit en na talloze omzwervingen in Turkije, Engeland en Turkije keerde hij in 2018 terug in Nederland. De geboren Rotterdammer probeerde het daarna nog een keer in Spanje bij Racing Murcia, maar mag zichzelf inmiddels geen profvoetballer meer noemen.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Royston Drenthe schopte het tot Real Madrid, maar bleef nooit aan de top.

Ismaïl Aissati

Ismail Aissati was samen met Ibrahim Afellay een van de groeibriljanten uit de PSV-opleiding. De aanvallende en technisch begaafde middenvelder verliet de Eindhovense club al snel na problemen rondom een nieuw contract. Ajax leek uitkomst te bieden, maar het Amsterdamse avontuur eindigde in een mislukking. Aissati probeerde het daarna in Turkije en versleet daar tal van clubs. Zijn laatste werkgever was Denizlispor, waar zijn verbintenis in het voorjaar van 2021 werd ontbonden. Vorig jaar zomer trainde hij nog even mee bij NEC, maar dat leverde geen terugkeer in de Eredivisie op.

Zakaria Bakkali

Net als Aissati vertrok Zakaria Bakkali op jonge leeftijd bij PSV. De onderhandelingen over een nieuw contract liepen telkens stuk en, waardoor de maat voor de clubleiding uiteindelijk helemaal vol was. Marcel Brands liet medio 2014 weten dat Bakkali niet meer welkom was bij PSV. De vleugelaanvaller vervolgde zijn loopbaan transfervrij bij Valencia. Door de nodige blessures brak hij in Spanje nooit echt door. Via Deportivo La Coruña en Anderlecht keerde de Belgisch-Marokkaanse speler vorig jaar terug op de Nederlandse velden. Uitgerekend in de thuiswedstrijd tegen PSV in september debuteerde hij namens RKC Waalwijk.

Bakkali was een grote belofte bij PSV, maar brak door diverse redenen nooit door.

Quincy Owusu-Abeyie

De door Ajax opgeleide aanvaller kreeg bij Arsenal te maken met buitengewoon hoge verwachtingen. Toenmalig manager Arsene Wenger noemde hem zelfs 'de nieuwe Thierry Henry'. Door de aanwezigheid van onder meer de veelscorende Franse vedette en Dennis Bergkamp wist Quincy Owusu-Abeyie nooit een vaste plaats te veroveren in Noord-Londen. De geboren Amsterdammer begon na zijn periode bij Arsenal aan een ware trektocht door Europa, met onder meer avonturen in Rusland, Spanje, Wales, Griekenland en Portugal.

Collins John

De belofte van Collins John leek groot toen Marco van Basten hem als bondscoach van Oranje in 2004 selecteerde voor een oefeninterland tegen Zweden. Een lange interlandloopbaan zat er echter niet in, terwijl ook de absolute top in de Eredivisie te hoog leek gegrepen. John toog naar Fulham, om vervolgens op huurbasis bij NEC terug te keren in Nederland. In Nijmegen werd hij om disciplinaire redenen teruggezet naar Jong NEC, wat hem later onder Dennis van Wijk ook overkwam bij KSV Roeselare. Nadat hij hartkloppingen kreeg en er een tumor in zijn slokdarm werd ontdekt, ging John anders naar het leven kijken. Hij zette op zijn 29ste een punt achter zijn loopbaan en is tegenwoordig vooral actief als jeugdcoach.

Ouasim Bouy

De voormalig jeugdinternational van Oranje brak ondanks lovende kritieken nooit door bij Ajax, dat de middenvelder in 2012 zag vertrekken naar Juventus. Een jaar na zijn entree in Turijn scheurde Ouasim Bouy zijn voorste kruisband af. Na de langdurige herstelperiode volgden verhuurperiodes bij onder meer PEC Zwolle, Hamburger SV, Panathinaikos en Palermo. Bouy stond tussen 2017 en 2021 onder contract bij Leeds United zonder ook maar een minuut te spelen in de hoofdmacht van the Whites. De aanvallend ingestelde middenvelder zit momenteel zonder club, al is via Instagram te zien dat hij zijn conditie netjes op peil houdt.

Bojan Krkic

De zoon van een Servische vader en Spaanse moeder kwam onder Frank Rijkaard nog geregeld aan spelen toe bij Barcelona. Dat veranderde volledig toen Josep Guardiola de touwtjes in handen kreeg in het Spotify Camp Nou. Via AS Roma en AC Milan streek Krkic in de zomer van 2013 neer bij Ajax. De jonge huurling veroverde in Amsterdam de landstitel, al was hij mede door blessureleed nooit een vaste waarde voor toenmalig trainer Frank de Boer. Wat volgde waren dienstverbanden in Engeland, Duitsland en Spanje. Krkic verliet het Japanse Vissel Kobe in januari van dit jaar nadat zijn contract niet werd verlengd.

Jordy Brouwer

De aanvaller uit Den Haag stond bij Ajax op een veld met onder meer Gregory van der Wiel, Vurnon Anita en Toby Alderweireld. Als speler van Liverpool waren Dirk Kuijt, Steven Gerrard en Fernando Torres zijn ploeggenoten. Een definitieve doorbraak in de absolute top bleef uit en na kortstondige avonturen bij ADO Den Haag en Almere City FC kwam de profloopbaan van Jordy Brouwer al op 23-jarige leeftijd ten einde. De geboren Hagenaar is tegenwoordig een verwoed pokeraar, die heel erg van het vaderschap geniet. "Natuurlijk denk ik ook weleens: Het had ook heel anders kunnen lopen. Maar het is niet zo dat ik dan compleet in zak en as zit. Ik heb nu ook een harstikke mooi leven en heb twee schitterende kinderen. Ik ben er ook gewoon hartstikke trots op dat ik bij Liverpool heb gespeeld", zei hij vorig jaar tegen Voetbal International.

Ryo Miyachi

De 'Japanse Messi' liet als huurling van Feyenoord zien dat hij wel degelijk over de nodige kwaliteiten beschikt als vleugelaanvaller. In zijn debuutwedstrijd tegen Vitesse in 2011 werd hij zelfs uitgeroepen tot Man of the Match. Later volgde in Nederland ook nog een korte verhuurperiode bij FC Twente. Ryo Miyachi had vooral de pech dat hij enorm blessuregevoelig is, waardoor hij bij Arsenal nooit een vaste plaats wist te veroveren. Vorig jaar scheurde de aanvaller voor de derde keer zijn voorste kruisband af, waardoor de speler van Yokohama F. Marinos opnieuw maandenlang moest revalideren. GOAL meldde in 2022 dat Miyachi meer dan 150 officiële wedstrijden heeft gemist vanwege diverse blessures.

Lucas Piazon

De begaafde en technisch vaardige aanvallende middenvelder, die tevens als vleugelaanvaller inzetbaar is, maakte in de zomer van 2013 zijn opwachting in de Eredivisie. Chelsea stalde de destijds negentienjarige Braziliaan voor een seizoen bij satellietclub Vitesse. Lucas Piazon sloot zijn jaar in Arnhem af met elf doelpunten, waardoor hij zichzelf clubtopscorer mocht noemen. De sierlijke Zuid-Amerikaan redde het nooit bij Chelsea, dat 7,5 miljoen euro had neergelegd. Hij werd naast Vitesse nog aan zes clubs verhuurd en draagt tegenwoordig het shirt van Botafogo uit zijn geboorteland.

Lucas Piazon werd door Chelsea talloze keren verhuurd, onder meer aan Vitesse.

Kerlon

Kerlon Moura Souza, bekend onder zijn voetbalnaam Kerlon, werd vooral bekend om zijn zeehondendribbel. Al snel kwam aan het licht dat de Foquinha (Zeehondje) enorm blessuregevoelig was, wat onder meer tot uiting kwam als huurling van Ajax. Kerlon liep in november 2009 op een training een zware knieblessure op, wat hem maanden aan de kant hield. Spelen voor Ajax 1 kwam er nooit van. Kerlon heeft dat altijd jammer gevonden, zo liet hij in 2018 weten aan VICE. "Ik voelde me ook zo lekker toen ik er tekende, maar als ik er nu aan terugdenk, baal ik. Ajax was perfect voor mij, maar ik heb er niet gespeeld in de Amsterdam Arena, omdat ik pech had."

Isaac Cuenca

De Spaanse vleugelaanvaller speelde bij Barcelona samen met Lionel Messi, Sergio Busquets en Dani Alves en de verwachtingen zijn hooggespannen. Aanhoudend blessureleed zorgt er echter voor dat speeltijd bij de Catalanen steeds schaarser wordt. Ajax biedt hoop door hem een huurcontract aan te bieden. Toenmalig trainer Frank de Boer rept over 'een welkome versterking'. Tijdens zijn debuut geeft isaac Cuenca gelijk een assist op Daley Blind, waardoor Ajax een nederlaag weet af te wenden tegen Roda JC. Door een knieblessure blijft de samenwerking beperkt tot een jaar. Cuenca keek jaren later nog eens terug op zijn Amsterdamse periode. "Scoren in Camp Nou was makkelijker dan het leren van de Nederlandse taal."

Hachim Mastour

Hachim Mastour werd door GOAL omschreven als ‘de beste veertienjarige speler ter wereld’, toen hij op twaalfjarige leeftijd bij AC Milan terechtkwam. In de Italiaanse media verschenen zelfs vergelijkingen met Wesley Sneijder, Ronaldinho en Neymar. Onder meer Clarence Seedorf en Gennaro Gattuso durfen het niet echt aan met de Marokkaans-Italiaanse voetballer, die in 2017 opdook bij PEC Zwolle. Mastour kan de Nederlandse voetballiefhebbers maar zelden imponeren en het wordt ook snel duidelijk dat doorbreken bij Milan een utopie is. Na een reeks aan kleinere clubs te hebben versleten kiest de spelmaker, vooral bekend van YouTube en Instagram, in 2022 voor het bescheiden Renaissance Zemamra uit Marokko.

De YouTube-sensatie die beter voor een club als Ajax had kunnen kiezen

Voetbalzone schonk in 'Vergeten Voetballers' al eens aandacht aan de begaafde middenvelder. Lees artikel

Stef Nijland

PSV was in 2008 bereid om vier miljoen euro neer te leggen voor de groeibriljant van FC Groningen, die in het Philips Stadion een vijfjarig contract tekende. Er werd het nodige verwacht van de zoon van voormalig Groningen-directeur Hans Nijland. De aanvaller werd in Eindhoven echter nooit de sterspeler die hij hoopte te worden. Nijland diende later nog PEC Zwolle en De Graafschap en zei de profwereld op zijn 32ste vaarwel. "Natuurlijk is het er niet helemaal uitgekomen", blikt Nijland junior vorig jaar terug op verzoek van de NOS. "Veel trainers zeiden tegen mij dat ik meer talent had in mijn kleine teen, dan anderen in hun hele lichaam. Achteraf kwam PSV misschien te vroeg. Aan de andere kant ben ik trots op de mooie clubs waarvoor ik heb gespeeld."

Bob Schepers

Voor de linksbenige vleugelaanvaller leek een carrière in de top te zijn weggelegd. Bob Schepers speelde een EK-finale met Oranje Onder 17 en stond in die eindstrijd tegenover onder meer Mario Götze en Marc-André ter Stegen. De buitenspeler trok de aandacht van Everton en sleepte een contract bij FC Utrecht in de wacht. Het profleven werd echter steeds minder aantrekkelijker en Schepers was op zijn 23ste al profvoetballer af. Hij gooide het over een heel andere boeg en is tegenwoordig gedragswetenschapper bij Jeugdhulp Friesland. Daarnaast werkt hij onder de naam Bobbang aan een loopbaan als rapper. Een grote hit op YouTube is het voormalig talent nog niet. "k moet wel nog wat bereik genereren", zei Schepers met een kwinkslag tegen de NOS. "Maar ik ben tegenwoordig echt gelukkig."

Bob Schepers was ooit een grote belofte, maar is tegenwoordig gedragswetenschapper en rapper.