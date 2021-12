De YouTube-sensatie die beter voor een club als Ajax had kunnen kiezen

Zaterdag, 25 december 2021 om 00:00 • Rian Rosendaal • Laatste update: 13:03

In de rubriek ‘Vergeten Voetballers’ staat Voetbalzone met enige regelmaat stil bij een speler die ondanks de hooggespannen verwachtingen langzaamaan in de vergetelheid is geraakt. Deze keer gaat de aandacht uit naar Hachim Mastour, die ooit op slechts vijftienjarige leeftijd door toenmalig trainer Clarence Seedorf bij de A-selectie van AC Milan werd gehaald. De inmiddels 23-jarige aanvallende middenvelder brak echter nooit door in het San Siro en zit sinds afgelopen zomer zelfs zonder club.

Mastour maakte op 25 januari van dit jaar pas zijn allereerste doelpunt op profniveau. Dat gebeurde niet in het shirt van AC Milan of een andere Europese topclub, maar in dienst van de bescheiden Serie C-club Carpi. In de tiende minuut ging de enkelvoudig international van Marokko een combinatie aan met een ploeggenoot, om vervolgens zelf slim positie te kiezen in het strafschopgebied van Sambenedettese. Mastour kreeg de bal teruggespeeld en schoot de bal daarna beheerst achter de doelman: 0-1. Bewonderaars van de creatieve middenvelder van de Italiaan met Marokkaanse roots hadden op YouTube al de nodige fraaie doelpunten en acties kunnen zien, maar tot begin 2021 viel er opvallend genoeg nog geen enkele treffer in een eerste elftal te noteren.

Hachim Mastour kwam tot slechts zes optredens in het shirt van PEC Zwolle

De in Reggio Emilia geboren Mastour, die Marokkaanse ouders heeft, werd al op twaalfjarige leeftijd opgemerkt door scouts van Internazionale. Zijn doelpunten voor de grootmacht op een jeugdtoernooi werden gefilmd en gingen al snel viral. Barcelona, Real Madrid, Juventus en Manchester City wilden de getalenteerde middenvelder maar wat graag aan de jeugdopleiding toevoegen. AC Milan trok uiteindelijk aan het langste eind en voor 500.000 euro maakte de veelbesproken Mastour de overstap richting i Rossoneri. De spelmaker bleef de voetballiefhebbers overal ter wereld ondertussen verbazen met de meest briljante acties en trucs op YouTube. Goal omschreef hem zelfs als ‘de beste veertienjarige speler ter wereld’. De toekomst van Mastour leek er dan ook zeer rooskleurig uit te zien.

Vergelijking met Sneijder, Ronaldinho en Neymar

In Italiaanse voetbalkringen werd Mastour gezien als een ‘fantasista’, een speler met veel kwaliteiten die in principe op elke aanvallende positie uit de voeten kan. De vergelijking met topspelers als Wesley Sneijder, Ronaldinho en Neymar werd hier en daar zelfs gemaakt. Clarence Seedorf, in januari 2014 als speler teruggekeerd bij AC Milan, had de hype rondom Mastour uiteraard ook meegekregen. Op de slotdag van het seizoen 2013/14 volgde een plaats in de wedstrijdselectie voor de competitiewedstrijd van AC Milan tegen Sassuolo. Het grote talent uit Noord-Italië zag vanaf de bank hoe onder meer Nigel de Jong wist te scoren. De bezoekers kwamen na een slechte start echter terug in de wedstrijd en Seedorf besloot dan ook om de nog onervaren Mastour negentig minuten op de bank te houden. Geen record dus voor de begaafde middenvelder op slechts vijftienjarige leeftijd. Hij had clubicoon Paolo Maldini, die ooit op zestienjarige leeftijd als jongste speler ooit debuteerde voor AC Milan, na drie decennia van de troon kunnen stoten. Seedorf gunde Mastour die eer echter niet in het voorjaar van 2014. Het leek desondanks een kwestie van tijd voordat hij zijn vuurdoop zou maken, al bleek dat uiteindelijk ijdele hoop te zijn.

Ondertussen dacht de nog piepjonge Mastour ook goed na over zijn interlandloopbaan. Ondanks zijn opmars in de Italiaanse voetbalwereld werd door hem voor de volle honderd procent gekozen voor Marokko. Het debuut namens het land van zijn ouders kwam in de zomer van 2015. In een wedstrijd tegen Libië in de kwalificatiecyclus richting de Afrika Cup maakte de destijds zestienjarige Mastour een minuut voor tijd zijn opwachting als invaller, als jongste international ooit. In het najaar van 2015 volgden nog twee uitnodigingen voor de nationale ploeg van Marokko, maar verder dan die ene minuut tegen Libië kwam Mastour niet als nieuwbakken international. Ook op clubniveau leken zijn kansen plotseling te keren. Seedorf was na een dienstverband van slechts vijf maanden ontslagen door het bestuur van AC Milan en ook zijn opvolger Filippo Inzaghi hield het slechts een jaar vol in het roerige San Siro. De roep om de jongeling te laten debuteren vond ook geen gehoor bij diezelfde Inzaghi, die oordeelde dat Mastour nog niet klaar was voor speeltijd in de hoofdmacht.

AC Milan koos na enkele verkeerde keuzes op trainersgebied in 2017 met toenmalig jeugdcoach Gennaro Gattuso wederom voor een voormalig speler als technisch eindverantwoordelijke. De pitbull van weleer erkende de kwaliteiten en de veelzijdigheid van Mastour, maar gaf daarnaast ook gelijk een duidelijk waarschuwing af. "We hebben de laatste tijd regelmatig met elkaar gepraat", zo liet Gattuso kort na zijn aanstelling optekenen in de Italiaanse media. "Ik heb bij wijze van grap zelfs een dreigement richting hem geuit. Hij is namelijk beroemd geworden met het maken van videoclips, maar niet vanwege de wedstrijden die hij speelt. Hachim zal geen video’s meer opnemen want ik heb hem duidelijk gemaakt dat ik dan al zijn tanden eruit sla! De trein is inmiddels gepasseerd voor hem, al is Hachim geen 50 maar nog maar 20. Het wordt hoog tijd dat hij zijn fouten onder ogen gaat zien. Het is zaak dat hij vaker aan spelen toekomt, want het is duidelijk dat het wedstrijdritme terug begint te lopen. Aan de andere kant heb ik ook gezien dat Hachim zich op een aantal vlakken heeft verbeterd in de afgelopen tijd." Toen Gattuso deze woorden uitsprak in het najaar van 2017, had Mastour er twee min of meer mislukte verhuurperiodes in andere landen opzitten.

Zoals gebruikelijk lijkt te zijn met aanstormende talenten besloot de technische leiding van AC Milan om Mastour medio 2015 in een andere omgeving ervaring te laten opdoen. Málaga-eigenaar Abdullah al-Thani was er vervolgens snel bij om het talent uit de Milan-opleiding op huurbasis voor twee seizoenen naar Spanje te halen. Het duurde even voordat de FIFA groen licht gaf aan de Spaanse club, daar Mastour ten tijde van de huurdeal pas zeventien jaar oud was. De toestemming vanuit de wereldvoetbalbond kwam er uiteindelijk op 5 november 2015 en twee dagen later was zijn debuut namens Málaga een feit. Als vervanger van Adnane Tighadouini deed Mastour slechts vijf minuten mee in de met 0-1 verloren thuiswedstrijd tegen Real Betis. De invalbeurt in het La Rosaledastadion bleek gelijk het laatste wapenfeit te zijn van de gehuurde middenvelder. Mastour sleet de rest van de jaargang 2015/16 op de bank of tribune. Málaga had geen boodschap aan de looptijd van het huurcontract van twee jaar met AC Milan en stuurde hem al na een teleurstellend jaar terug richting Italië. PEC Zwolle bood uitkomst met een huurovereenkomst voor een seizoen in Nederland.

Ook geen succes in de Eredivisie

In de Eredivisie herhaalde de geschiedenis zich helaas voor de soms flegmatieke Mastour. Na het debuut in PEC-kleuren tegen Sparta Rotterdam (0-3 nederlaag) in augustus 2016, toen hij in de slotfase Youness Mokhtar afloste, volgden nog slechts vijf optredens in het elftal van toenmalig oefenmeester Ron Jans. Over het voetballende gedeelte waren weinig twijfels, maar opnieuw bleek Mastour op fysiek vlak tekort te schieten. Jans had aan het begin van het seizoen, na het aanschouwen van enkele trainingen, nog wel de nodige verwachtingen. "Hij kan alles met een bal, dat bleek twee jaar geleden al op YouTube. Het grootste gevaar is dat enorme verwachtingspatroon", klonk het in gesprek met Voetbal International. Op het kunstgras in Zwolle was het de slechts 1.75 meter lange Mastour niet gegeven om zijn stempel op het spel van PEC te drukken. Na een anoniem en behoorlijk kleurloos jaar op de Nederlandse velden meldde de frêle middenvelder zich weer op Milanello. Een doorbraak in Milaan kwam ook nu niet van de grond en in de zomer van 2018, zes jaar na zijn entree bij AC Milan, was daar het definitieve einde aan de samenwerking tussen club en speler. Mastour ging met een transfervrije status op zoek naar nieuw voetbalgeluk.

Clarence Seedorf haald Hachim Mastour als vijftienjarige bij de wedstrijdselectie van AC Milan, al bleef speeltijd uit.

In september 2018 dook hij op bij het bescheiden Lamia in Griekenland. Ook dit avontuur kende een dramatisch einde. Mastour keerde tijdelijk terug naar Italië om te revalideren van een blessure, volgens zijn vader omdat zijn club niet de benodigde hulp bood op medisch gebied. Hij bleef echter zonder toestemming langer weg, tot grote woede van de leiding van Lamia. Mastour was enige tijd zelfs helemaal niet te bereiken en zijn Griekse werkgever dreigde daarom om de gang naar de rechter te maken. Zover kwam het allemaal niet. Beide partijen bereikten een akkoord om het contract van de middenvelder in maart 2019 te ontbinden. Een maand later volgde een proefperiode bij Parma, maar tot een contract bij i Gialloblu leidde dat niet. Mastour zette de Serie A uit zijn hoofd en sloot zich in het najaar van 2019 aan bij Reggina, dat in de Serie C actief was. De zo vaak bekritiseerde spelmaker beloofde beterschap en tot zijn grote vreugde werd in zijn eerste jaar bij Reggina promotie naar de Serie B afgedwongen. Al snel volgde echter een nieuwe verhuurperiode, ditmaal bij Carpi. Bij deze club liet hij voor het eerst in zijn loopbaan minstens tien competitieduels in een seizoen noteren, terwijl ook zijn eerste doelpunt in een hoofdmacht de geschiedenisboeken inging. Voor Reggina was dat evenwel geen reden om een nieuw contract op tafel te leggen. Mastour is drie jaar na zijn vertrek bij AC Milan opnieuw transfervrij.

Mastour maakte in 2019 al de balans op van zijn turbulente en veelbesproken eerste jaren in het profmilieu. "De mediahype die ontstond na mijn komst naar AC Milan heeft mijn ontwikkeling bepaald geen goed gedaan", zo liet hij doorschemeren in een uitgebreide terugblik op verzoek van Tuttomercatoweb. "Steeds waren er maar bedrijven of vage personen rondom mijn persoon, die op de een of andere manier geld aan mij wilden verdienen. Soms gingen die zaken zelfs ten koste van mijn trainingsuren op het veld." Achteraf gezien had Mastour op twaalfjarige leeftijd wellicht voor een andere jeugdopleiding dan die van AC Milan moeten kiezen. "Soms denk ik weleens dat ik beter naar een club als Ajax had kunnen gaan, dat ook belangstelling voor mij had. Bij die club had ik me meer op het voetbal kunnen richten en waren de kansen op speeltijd in het eerste elftal waarschijnlijk groter geweest." Ondanks alles weigerde Mastour om het woord ‘spijt’ in de mond te nemen. "Het pad dat ik heb bewandeld heeft me tot op de dag van vandaag geholpen de persoon te worden die ik ben. Ik ben nog steeds erg jong, er ligt nog een heel leven voor me." Het is de vraag welke club in 2022 de gok aandurft met de clubloze Mastour.