‘Ten Hag reserveert 125 miljoen euro voor ’toekomstig aanvoerder‘ United’

Donderdag, 16 maart 2023 om 15:55 • Bart DHanis • Laatste update: 16:35

Manchester United gaat zich komende zomer bij Borussia Dortmund melden voor Jude Bellingham, zo weet the Telegraph. Volgens de Engelse krant is de club van trainer Erik ten Hag klaar om de strijd met andere Europese grootmachten aan te gaan. The Mancunians zouden naar verluidt 125 miljoen euro hebben gereserveerd voor de jonge spelverdeler.

De telefoon zal komende zomer roodgloeiend staan in Dortmund. Naast United zijn ook Engelse grootmachten Manchester City en Chelsea geïnteresseerd in de diensten van het negentienjarige toptalent. Tevens lijkt Real Madrid te gaan proberen om de Engelsman los te weken bij die Borussen. Liverpool lijkt te zijn afgehaakt in de strijd, gezien het feit dat de club volgend seizoen waarschijnlijk niet over een Champions League-ticket zal beschikken.

Ten Hag beschouwt Bellingham als een uitzonderlijk groot talent en ziet in hem zelfs de toekomstig aanvoerder van the Red Devils. Manchester United was in 2020 al dicht bij het contracteren van Bellingham. Hij was toen nog speler van Birmingham City en verkoos een overstap naar de Bundesliga boven een Engels avontuur. Voormalig Birmingham-CEO Dong Ren vertelde eerder dit jaar aan Mundo Deportivo dat United zich vooral bezighield met hoeveel geld Bellingham in Manchester kon gaan verdienen, in plaats van de speeltijd die hij kon krijgen.

Dortmund hoopt minimaal 110 miljoen euro te vangen voor Bellingham, dat hem in 2020 nog voor 25 miljoen euro overnam van Birmingham City. De Engelsman heeft naar verluidt nog geen keuze gemaakt over zijn toekomst en kan er ook voor kiezen om nog een jaar in de Bundesliga te blijven. Dit seizoen kwam hij in totaal 33 keer in actie voor Dortmund, waarbij hij 10 keer trefzeker was en 6 assists leverde.