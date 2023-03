Geen Kane of Osimhen: Ten Hag wil transferrecord verbreken met nieuw doelwit

Woensdag, 15 maart 2023 om 13:23 • Wessel Antes • Laatste update: 14:05

Manchester United gaat er komende zomer alles aan doen Randal Kolo Muani naar Old Trafford te halen, zo meldt de Duitse krant BILD. Waar de club van manager Erik ten Hag eerder werd gelinkt aan Harry Kane, Victor Osimhen en Tammy Abraham, zou de spits van Eintracht Frankfurt momenteel het belangrijkste doelwit zijn. The Red Devils overwegen een bod van 120 (!) miljoen euro uit te brengen op de 24-jarige Kolo Muani, waarmee het clubrecord uit de boeken zou gaan.

Momenteel staat dat record nog op naam van Paul Pogba, voor wie in 2016 maar liefst 105 miljoen euro werd betaald aan Juventus. Antony, die afgelopen zomer voor 95 miljoen euro werd overgenomen van Ajax, staat op de tweede plek. Plek drie is nog altijd in handen van Harry Maguire, die voor 87 miljoen euro overkwam van Leicester City (2019). De transfer van Kolo Muani zou, wanneer United daadwerkelijk 120 miljoen euro gaat betalen komende zomer, direct bovenaan het lijstje komen te staan.

Voor Eintracht zou dat bedrag een absolute goudmijn zijn. De hoogste verkoop van de club stamt uit 2019, toen Luka Jovic voor 63 miljoen euro naar Real Madrid vertrok. Daarnaast hebben de Duitsers extra goede zaken gedaan: Kolo Muani kwam afgelopen zomer transfervrij over van FC Nantes. Volgens Transfermarkt is hij inmiddels 37 miljoen euro waard. De clubleiding van Eintracht kan echter vragen wat het wil, gezien Kolo Muani nog tot medio 2027 vastligt in het Deutsche Bank Park.

Kolo Muani is een absolute sensatie bij Eintracht dit seizoen. De rechtsbenige spits staat na 34 officiële wedstrijden al op zestien doelpunten en veertien assists. Afgelopen WK zat Kolo Muani, die inmiddels op vijf interlands staat, al bij de selectie van Frankrijk. In de verloren WK-finale (3-3, 4-2 na strafschoppen) tegen Argentinië miste de spits een gigantische kans op de winnende 3-4, waarna hij in de strafschoppenserie tevergeefs wel zijn penalty benutte. Bij les Bleus wordt hij gezien als de ideale toekomstig aanvalspartner voor Kylian Mbappé.