PSV wil rechtsbackpositie versterken en blaast eerdere interesse nieuw leven in

Maandag, 13 maart 2023 om 23:19 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 23:39

PSV is wederom geïnteresseerd in Milan van Ewijk, zo melden Voetbal International en het Eindhovens Dagblad. De 22-jarige verdediger van sc Heerenveen stond vorig jaar ook al in de belangstelling van de Eindhovenaren. Van Ewijk heeft in Friesland nog een contract tot medio 2025 en moet naar verluidt tussen de vier en vijf miljoen euro kosten.

Van Ewijk maakte in de zomer van 2021 de overstap van ADO Den Haag naar Heerenveen. De rechtsback groeide direct uit tot een basisspeler en kan vooral dit seizoen indrukwekkende cijfers overleggen. In 29 officiële duels was hij goed voor 5 goals en 2 assists. PSV heeft momenteel de beschikking over Philip Mwene en Jordan Teze die als rechtsback uit de voeten kunnen. De 21-jarige Shurandy Sambo wordt dit seizoen daarnaast verhuurd aan Sparta Rotterdam.

Van Ewijk kon tijdens de winterstop al rekenen op interesse van Fulham en Sporting Portugal. Komende zomer hoopt de viervoudig jeugdinternational van Jong Oranje een mooie stap te maken. “Ik probeer op de route te blijven die ik in mijn hoofd heb”, zei hij in een interview met de NOS. “Mijn ambitie is om die stap te maken en ik probeer mezelf te ontwikkelen om klaar te zijn voor die stap.”

Van Ewijk staat te boek als de snelste verdediger van de Eredivisie. Eerder dit seizoen werd er een snelheid van 34,66 kilometer per uur bij een sprint van hem gemeten. De verdediger blijft hier zelf bescheiden onder. “Er zijn er altijd die sneller zijn. Ik zag donderdag die sprint in de Europa League van Jeremiah St. Juste tegen Arsenal. Dat is er ook eentje hoor.”