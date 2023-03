PSV krijgt positieve signalen: ‘Ik sta zeker open voor een langer verblijf’

Maandag, 13 maart 2023

Jarrad Branthwaite heeft zijn draai gevonden bij PSV. De huurling van Everton komt na de winterstop steeds vaker in actie voor de Eindhovenaren en is inmiddels een basiskracht geworden onder trainer Ruud van Nistelrooij. De 20-jarige centrale verdediger vertelt in gesprek met de NOS dat zijn eerste maanden in Nederland toch lastig waren. “Ik ben wel wat gewend, maar in een ander land is dat weer helemaal anders.”

Branthwaite is vooral Marcel Brands dankbaar. De huidig algemeen directeur van PSV haalde de boomlange verdediger een aantal jaar geleden al van het kleine Carlisle United naar Everton, toen Brands daar nog het technische beleid bepaalde. “Dat was een grote stap en van daaruit heb ik een goede band met hem opgebouwd. Nadat ik naar PSV ben gekomen, is die band alleen nog maar gegroeid. Het geeft je als jonge speler enorm veel vertrouwen, dat zo iemand in je gelooft”, geeft Branthwaite aan.

Ook Ruud van Nistelrooij kan op complimenten rekenen van de Engelsman, die zelf is blijven knokken voor een basisplaats. “Wanneer je levert, krijg je ook het vertrouwen van de trainer. Als je dat blijft doen, heeft hij ook geen reden om een andere keuze op die plek te maken.” Branthwaite was in februari drie keer trefzeker voor de nummer vier van de Eredivisie en hoopt die vorm door te zetten. “Ik speel hier veel wedstrijden achter elkaar, dus voor nu ligt de focus voor mij op het doorzetten van die reeks tot het einde van het seizoen.”

Of het gelukkige huwelijk tussen Branthwaite en PSV een langer vervolg krijgt, is afwachten. Van Nistelrooij heeft al meerdere keren laten weten gecharmeerd te zijn van de kwaliteiten van de Engelsman en hoopt hem ook volgend seizoen in het Philips Stadion te zien. De huurling blijft zelf rustig. “Ik sta open voor een langer verblijf in Eindhoven, maar ik sta bij Everton onder contract. Dat is ook een fantastische club. Ik ga na dit seizoen eerst terug daarheen en wat mijn beslissing wordt, zullen we dan zien.”