Van Hanegem gaat niet mee in polonaise: ‘Die zijn in vorm, hoor ik dan’

Maandag, 13 maart 2023 om 11:02 • Davey de Laat • Laatste update: 11:05

Willem van Hanegem heeft zich verbaasd over de positiviteit rond Ajax. Dat schrijft hij in zijn column in het Algemeen Dagblad. Het clubicoon van de Rotterdammers vindt dat de landskampioen weinig tegenstand heeft gehad de laatste weken, waardoor de overwinningen aaneen geregen konden worden. Ook is hij niet te spreken over de wedstrijd van Feyenoord in de Europa League.

De Kromme zag Ajax na negentien minuten al op een 0-3 voorsprong staan bij sc Heerenveen. Er stond uiteindelijk een 2-4 eindstand op het scorebord, maar dat was volgens Van Hanegem geflatteerd. “Ajax won weer, de zevende competitiewedstrijd op een rij. Die zijn in vorm, hoor ik dan. Het zou kunnen. Maar Heerenveen maakte er twee en kon er ook vijf maken, toch? Ze zijn nu opeens toch favoriet in de Klassieker”, zo valt er te lezen in het AD.

Onder interim-trainer John Heitinga worden voornamelijk de ‘kleine’ wedstrijden gewonnen, schrijft Van Hanegem. “Maar de enige echte tegenstander die ze sinds het ontslag van Schreuder hebben gehad, was Union Berlin. En die verloren ze. Toen vonden we Union Berlin opeens heel goed. Zoals ze bij PSV dat Sevilla goed vonden. Die ploeg valt inmiddels bijna van Teletekst af.”

Feyenoord kwam in de Europa League tegen Shakhtar Donetsk niet verder dan een 1-1 gelijkspel na de late treffer van Ezequiel Bullaude, iets wat volgens Van Hanegem onnodig was. “Ik ergerde mij doordeweeks ook aan Feyenoord. Ja, ze hadden de bal tegen Shakhtar. Die ploeg rende namelijk zo snel mogelijk terug naar de eigen helft als ze bal hadden verloren. En daar stonden ze dan te kijken hoe Feyenoord de bal rondspeelde. Het leverde allemaal bitter weinig op. Feyenoord had al gewoon in de kwartfinale kunnen staan. En dat maakt zo’n partij donderdag, vlak voor de Klassieker van zondag, wel wat makkelijker.”